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"Тупа вівця!" Скандальний "слуга народу" образив журналістку і отримав відповідь

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Обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Макс Бужанський назвав журналістку "Нового часу" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Така образа була залишено в його Telegram. Реакція послідувала після інтерв'ю цьому виданню глави президентської політсили Дмитро Разумкова, в якому з вуст журналістки прозвучало запитання:

"Депутатами вашої партії стали Максим Бужанський, ностальгуючий за СРСР і часами Віктора Януковича, Ірина Борзова з активним бізнесом в окупованому Криму і ще кілька цілком яскравих особистостей. Ви згодні з ними розділити репутацію партії?".

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Макс Бужанський і Ольга Духнич

Макс Бужанський і Ольга Духнич

Бужанський прийняв цю фразу за образу і написав: "Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ".

"Тупа вівця!" Скандальний "слуга народу" образив журналістку і отримав відповідь

Відповіді довго чекати не довелося. Ольга Духнич підкреслила на своїй сторінці в Facebook: "Щось відповідати панові Бужанському – це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальто".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Бужанського стався скандал з екс-ведучим "Право на владу" на "1+1" Сергієм Івановим. Останній обізвав майбутнього нардепа "ватником".

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Особи
Макс Бужанський Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Хоть кто то прямо ответил на тупой вопрос овцы . Журналисткой назвать её невозможно
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
У свидомитов ничего нового
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А разве не тупая и не овца?
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