"Тупа вівця!" Скандальний "слуга народу" образив журналістку і отримав відповідь

Обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Макс Бужанський назвав журналістку "Нового часу" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Така образа була залишено в його Telegram. Реакція послідувала після інтерв'ю цьому виданню глави президентської політсили Дмитро Разумкова, в якому з вуст журналістки прозвучало запитання:

"Депутатами вашої партії стали Максим Бужанський, ностальгуючий за СРСР і часами Віктора Януковича, Ірина Борзова з активним бізнесом в окупованому Криму і ще кілька цілком яскравих особистостей. Ви згодні з ними розділити репутацію партії?".

Макс Бужанський і Ольга Духнич

Бужанський прийняв цю фразу за образу і написав: "Розумію, що деякі колеги занадто стримані, щоб називати речі своїми іменами, тому прийду їм на допомогу. Тупа вівця з одіозного ЗМІ".

Відповіді довго чекати не довелося. Ольга Духнич підкреслила на своїй сторінці в Facebook: "Щось відповідати панові Бужанському – це як спроба з'ясувати стосунки з голубом, який напаскудив вам на рукав пальто".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Бужанського стався скандал з екс-ведучим "Право на владу" на "1+1" Сергієм Івановим. Останній обізвав майбутнього нардепа "ватником".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!