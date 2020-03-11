Тука запропонував заборонити партію Медведчука в Україні

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що в країні необхідно "в терміновому порядку" ухвалювати закон про заборону діяльності проросійських політичних і громадських організацій.

"Під дію закону відразу ж підпаде парламентська фракція "Опозиційна платформа – За життя" Медведчука – ну і чудово", – сказав він OBOZREVATEL.

На думку Туки, створити такий законопроект буде не важче, ніж законопроект про декомунізацію в Україні. "Опоненти часто говорять: спробуйте прописати, як визначити проросійські організації. Але я думаю, що, якщо зібрати пул кваліфікованих юристів і політологів, то за кілька днів вони це зроблять".

"Закон про декомунізацію провели. Жодного інфаркту у комуністів я не бачив, жодного інсульту не сталося, і навіть діареї ні з ким не трапилося. А діяльність Комуністична партія припинила. Те ж саме можна зробити і тут", – підкреслив він.

Віктор Медведчук

У цьому контексті Тука назвав "якоюсь метушнею" спроби нинішньої команди влади на чолі з Володимиром Зеленським боротися з російською пропагандою. "Боротися з пропагандою заборонними методами – все одно що граблями різати хліб", – зауважив він. Тука додав, що "КПД" окремих контрпропагандистських заходів накшталт розкидання листівок над окупованими територіями Донбасу або створення спеціального телеканалу "менше, ніж у паровоза".

"Існують набагато розумніші цивілізовані способи протидії подібним явищам", – сказав він. На думку Туки, необхідно "боротися з причиною, а не з наслідком". Зокрема, унеможливити фінансування проросійських ЗМІ політичними силами.

"Цього не робив Порошенко, не робить і Зеленський. Я не бачу навіть спроб діяти в подібному напрямку", – констатував він.

Як писав OBOZREVATEL:

10 березня голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардеп Віктор Медведчук провів зустріч з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним, яка була присвячена "створенню парламентського виміру "нормандського формату".

У той же день над окупованою територією Донбасу безпілотники скинули 10 тисяч листівок із словами: "Ласкаво просимо, ти вдома", "Разом нам краще", "Разом відновимо".

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України винесла попередження і оштрафував телеканал NewsOne за розпалювання ворожнечі і поширення російської пропаганди.

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