"Вважає Україну частиною РФ": Зеленському вказали на результат "розуміння" Путіна

Вчинки президента РФ Володимира Путіна свідчать про те, що він не вважає Україну незалежною державою.

На це вказав у ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про "розуміння" з Путіним.

"З моєї точки зору, тут кілька суперечностей. Свідченням "розуміння" Путіна мали бути його вчинки, а не відчуття президента Володимира Зеленського. А вчинки такі: тільки від початку цього року втрати наших військовослужбовців – 7 осіб. І 30 поранених. Ось це результат "розуміння позицій", – наголосив Тука.

Він також звернув увагу, що Зеленський вкотре говорив про встановлення миру, а не про перемогу.

"За весь час каденції від президента нашої країни ми взагалі жодного разу не почули слова "перемога", – зазначив Тука.

На його думку, справжній світогляд Путіна відображає скандальна заява про те, що "Україна взагалі не держава".

"Путін у глибині своєї душі не вважає Україну окремою, незалежною державою. Він вважає її частиною РФ, частиною "великої і могутньої" Росії, яка волею долі, з незрозумілих для Путіна причин, виявилася незалежною державою. У Зеленського відчуття інше. Він вважає, що Україна – незалежна держава, але Росія – це "братній народ", – пояснив він.

При цьому Тука підтвердив, що в російському інформаційному просторі за останні півтора місяці посилилася критика на адресу Зеленського.

"Його вже інакше ніж Порошенко-2 на російських інформканалах не називають", – додав ексчиновник.

Зеленський вважає, що Путін розуміє його позицію .president.gov.ua/kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше в інтерв'ю виданню The Times of Israel Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про те, що Україна нібито не є країною.

"Я не знаю, про що він (Путін. – Ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна – незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", – сказав Зеленський.

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