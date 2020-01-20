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20 січня • оновлено в 15:48
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"Вважає Україну частиною РФ": Зеленському вказали на результат "розуміння" Путіна

1.9т
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Вчинки президента РФ Володимира Путіна свідчать про те, що він не вважає Україну незалежною державою.

На це вказав у ефірі ObozTV колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука, коментуючи заяву президента України Володимира Зеленського про "розуміння" з Путіним.

"З моєї точки зору, тут кілька суперечностей. Свідченням "розуміння" Путіна мали бути його вчинки, а не відчуття президента Володимира Зеленського. А вчинки такі: тільки від початку цього року втрати наших військовослужбовців – 7 осіб. І 30 поранених. Ось це результат "розуміння позицій", – наголосив Тука.

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Він також звернув увагу, що Зеленський вкотре говорив про встановлення миру, а не про перемогу.

"За весь час каденції від президента нашої країни ми взагалі жодного разу не почули слова "перемога", – зазначив Тука.

На його думку, справжній світогляд Путіна відображає скандальна заява про те, що "Україна взагалі не держава".

"Путін у глибині своєї душі не вважає Україну окремою, незалежною державою. Він вважає її частиною РФ, частиною "великої і могутньої" Росії, яка волею долі, з незрозумілих для Путіна причин, виявилася незалежною державою. У Зеленського відчуття інше. Він вважає, що Україна – незалежна держава, але Росія – це "братній народ", – пояснив він.

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При цьому Тука підтвердив, що в російському інформаційному просторі за останні півтора місяці посилилася критика на адресу Зеленського.

"Його вже інакше ніж Порошенко-2 на російських інформканалах не називають", – додав ексчиновник.

Зеленський вважає, що Путін розуміє його позицію

Зеленський вважає, що Путін розуміє його позицію

.president.gov.ua/kremlin.ru

Як писав OBOZREVATEL, раніше в інтерв'ю виданню The Times of Israel Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про те, що Україна нібито не є країною.

"Я не знаю, про що він (Путін. – Ред.) думає. Він не сказав мені. Я думаю, він розуміє моє ставлення: Україна – незалежна країна. Ми велика країна, найбільша в Європі. Я думаю, що він розуміє. Що він думає про це? Це в його голові", – сказав Зеленський.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особи
Георгій Тука Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Скажу ,по секрету , не только он так считает .
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Карпов Стас
Карпов Стас
Трудно назвать независимой страну, заседания правительства которой ведёт вице-президент США, а указания регулярно приходят из американского посольства
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Карпов Стас, По твоему и Европа независимой не является. Ведь там тоже с 1945 по 1955 года было внешнее управление США и внедрялся план Маршала.? А Южная Корея, а Гонг Конг, а Сингапур, а Тайвань.
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