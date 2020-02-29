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29 лютого • оновлено в 11:57
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Тука про відставку Суркова: Путін змінив політику по Україні

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Президент Росії Володимир Путін відмовився від методів силового впливу на Україну, проте мета його імперської політики залишиться незмінною.

Про це в ефірі ObozTV заявив колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, коментуючи заміну куратора "українського напрямку" в Кремлі з Владислава Суркова на Дмитра Козака.

На думку Туки, "віз під назвою імперська політика Російської Федерації залишається незмінним".

"Принципова різниця між Козаком і Сурковим - Сурков прихильник силових методів вирішення. Це не завжди означає пряме застосування російської армії. На Донбасі це застосування незаконних збройних формувань, проведення спецоперацій, зокрема інформаційних. Це середовище Суркова", - пояснив екс-чиновник.

"Козак домагається тієї ж самої мети, але іншими методами. Приклад - Придністров'я. Саме Козак був генеральним конструктором ідеї прямих переговорів між Кишиневом і Тирасполем свого часу. Це призвело до того, що конфлікт залишається досі не вирішеним, але РФ змінила свій статус спочатку зі сторони конфлікту на спостерігача, потім на гаранта миру, і нарешті частина 14 армії зараз перебуває в блакитних касках. Такими методами діє Козак", - розповів він.

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Ответ Суркову: это России не существует, какой-то суповой набор

Тука вважає безпідставними надії української влади "домовитися з Росією посередині".

"Росія не налаштована на жодні торги... Я згадую цитату Голди Меїр - ми хочемо жити, а вони хочуть нас знищити, поле для компромісу досить невелике. Яка серединка - серединка Дніпра? Немає жодних зовнішніх ознак того, що РФ змінює свою позицію", - підкреслив колишній заступник міністра.

"Жертву можна зарубати сокирою - буде багато крові і мізки по стінах. А можна подушкою придушити - начебто, більш гуманно, а результат той же самий. Сурков був більш одіозним, і українському суспільству було легше демонструвати агресивні дії РФ. А Козак буде діяти так завуальовано, що набагато складніше буде пояснювати нашим громадянам, які "втомилися від війни", жодного дня не буваючи на фронті, куди нас затягують ті чи інші дії", - уклав Тука.

Тука: Путін змінив політику по Україні, але мета стара

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
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Владислав Сурков Дмитро Козак Володимир Путін Георгій Тука
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Xитpoжoпые xoxлы всех вокруг подозревают в xитpoжoпости
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кристина Стефанова, А может "простые россияне" слишком уж просты ?
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