"Ця пропозиція – не про Донбас!" Портников розкрив "пастку" Назарбаєва

Пропозиція першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва організувати зустріч лідера Росії Володимира Путіна з главою України Володимиром Зеленським є частиною великої гри.

Таку думку висловив журналіст Віталій Портников у блозі на "Еспресо" під назвою "Виграє тільки Назарбаєв".

"Пропозиція провести зустріч Путіна і Зеленського – всього лише фрагмент великої гри постарілого правителя, який втрачає навіть не владу, а життєві сили, і розуміє це. Ця пропозиція – не про Москву, не про Київ, не про Донбас. Це про Нур-Султан", – зазначив він.

За словами Портникова, Назарбаєв схильний до висунення широкомовних ініціатив, які навряд чи матимуть реальні наслідки, і, навпаки, коли є зацікавленість в його участі, Назарбаєв, як правило, самоусувається – як зробив це у 2014 році, коли світові лідери прохали його вплинути на Путіна і не допустити анексії Криму.

Нурсултан Назарбаєв zakon.kz

"Заява Назарбаєва – це, насамперед, демонстрація його ролі світового лідера і досвідченого дипломата, людини, до пропозицій якого прислухаються. Це прагнення нагадати, що справжній глава Казахстану – все ще керівник Ради безпеки Назарбаєв, а не чинний президент Касимжомарт Токаєв. І, звісно ж, Назарбаєву важливо, щоб на нього і – найголовніше – на його сім'єю в Москві зважали більше, ніж на президента Токаєва. Назарбаєв думає про майбутнє – про майбутнє своєї родини без Назарбаєва", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Назарбаєв запропонував організувати зустріч Путіна із Зеленським. За його словами, Росії не потрібні українські території, зокрема, Донбас.

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