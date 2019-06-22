ЦВК відзвітувала про реєстрацію кандидатів у Раду: кому відмовили

Центральна виборча комісія станом на 22 червня зареєструвала більше 2200 кандидатів у нардепи на позачергових виборах до Верховної Ради, запланованих на 21 липня.

Про це повідомила прес-служба ЦВК на сторінці у Facebook. Таким чином, на одне депутатське крісло претендують відразу шість осіб.

Всього в списки включено 1380 кандидатів у народні депутати України з 10 політичних партій та 1313 кандидатів, включених до виборчих списків у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Ілюстрація. Вибори в Раду Колаж

Серед мажоритарників 1155 – самовисуванці, ще 225 – висунуті партіями.

При цьому в реєстрації було відмовлено 17 кандидатам у нардепи, висунутим у порядку самовисування в УІО.

"Комісія відмовила в реєстрації кандидатів у нардепи, включених до виборчого списку "Комуністичної партії України", в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України", – повідомили в ЦВК.

Нагадаємо, прийом ЦВК документів від кандидатів та партій завершився 20 червня. Розгляд даних триватиме до 25 червня.

Як писав OBOZREVATEL, Центральна виборча комісія спростила процедуру голосування на парламентських виборах, скасувавши необхідність надання документа для зміни місця участі в волевиявленні. Тепер для цього знадобиться тільки заява та паспорт.

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