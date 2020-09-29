ЦВК відновила Цебрія кандидатом в мери Умані
ЦВК не знайшла підстав для зняття Цебрія з виборів
Уманську ТВК зобов'язали заново розглянути заяву мера Умані
Причетним до зняття Цебрія вважають
нардепа Антона Яценка
Центральна виборча комісія відновила реєстрацію мера Умані Олександра Цебрія на місцевих виборах.
Про це повідомила "Страна" з посиланням на ЦВК у вівторок, 29 вересня. Було встановлено, що підстави територіальної виборчої комісії Умані для недопуску Цебрія до виборів були несуттєвими.
До 21:00 середи, 30 вересня, ТВК зобов'язана повторно розглянути заяву мера міста і зареєструвати його кандидатом на виборах, якщо не буде виявлено ніяких інших порушень.
"Зобов'язали уманську ТВК розглянути повторно і повідомити про результати ЦВК", – підтвердив Цебрій.
Як писав OBOZREVATEL, раніше мер Дніпра Борис Філатов в прямому ефірі українського телебачення розповів, що нардеп Антон Яценко стоїть за зняттям з виборів глави Умані Олександра Цебрія. Він закликав лідерів парламентських фракцій вплинути на ситуацію і надати жителям міста право вибирати мера. За даними ЗМІ, Яценко контролює 12 з 18 членів комісії в Умані.
Сам Яценко не став заперечувати свою причетність до зняття мера Умані з місцевих виборів. А Цебрій зажадав скасування рішення територіальної виборчої комісії про відмову йому балотуватися на місцевих вибору, заявивши, що таке рішення є політичним, оскільки він є "незручним кандидатом".