ЦВК відновила Цебрія кандидатом в мери Умані

Центральна виборча комісія відновила реєстрацію мера Умані Олександра Цебрія на місцевих виборах.

Про це повідомила "Страна" з посиланням на ЦВК у вівторок, 29 вересня. Було встановлено, що підстави територіальної виборчої комісії Умані для недопуску Цебрія до виборів були несуттєвими.

До 21:00 середи, 30 вересня, ТВК зобов'язана повторно розглянути заяву мера міста і зареєструвати його кандидатом на виборах, якщо не буде виявлено ніяких інших порушень.

"Зобов'язали уманську ТВК розглянути повторно і повідомити про результати ЦВК", – підтвердив Цебрій.

Як писав OBOZREVATEL, раніше мер Дніпра Борис Філатов в прямому ефірі українського телебачення розповів, що нардеп Антон Яценко стоїть за зняттям з виборів глави Умані Олександра Цебрія. Він закликав лідерів парламентських фракцій вплинути на ситуацію і надати жителям міста право вибирати мера. За даними ЗМІ, Яценко контролює 12 з 18 членів комісії в Умані.

Сам Яценко не став заперечувати свою причетність до зняття мера Умані з місцевих виборів. А Цебрій зажадав скасування рішення територіальної виборчої комісії про відмову йому балотуватися на місцевих вибору, заявивши, що таке рішення є політичним, оскільки він є "незручним кандидатом".