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5 червня • оновлено в 18:18
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ЦВК призначила вибори на окрузі застреленого Давиденка

1.6т
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Центральна виборча комісія назвала дату проміжних виборів народного депутата в окрузі 208, що в Чернігівській області.

Згідно з повідомленням на сайті ОПОРИ, вибори пройдуть одночасно з місцевими – 25 жовтня 2020 року. На них виберуть народного обранця, який прийде на зміну Валерію Давиденку, якого знайшли застреленим у його власному офісі.

За словами глави ЦВК Олега Діденка, таке рішення було ухвалено, оскільки воно найоптимальніше.

"Якщо вибори проводитимуть одночасно з місцевими, то деякою мірою збільшиться навантаження на членів виборчих комісій, тому що додається один бюлетень. Але це менше навантаження, ніж якщо на вибори депутатів районних рад буде поширена пропорційна виборча система. Там навантаження збільшиться в рази", – заявив він.

Також Діденко зазначив, що для вирішення питання враховувався той факт, що в країні введено карантин і під час організації виборчого процесу потрібно буде вживати заходи щодо запобігання розповсюдженню COVID-19.

ЦВК призначила вибори на окрузі застреленого Давиденка

ЦВК призначила вибори на окрузі застреленого Давиденка

ОПОРА

Крім цього, враховувалася загальна тривалість виборчого процесу на 208 окрузі. За словами глави ЦВК, якщо проводити вибори не разом, а поспіль, то все це розтягнеться на пів року.

"Було вирішено провести вибори одночасно з місцевими. Крім того, це дозволить заощадити бюджетні гроші – майже 11 мільйонів. Тому що фінансування виборчкому відбуватиметься за однією бюджетною програмою", – підсумував Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Місцеві вибори в Україні
Особа
Валерій Давиденко
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
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