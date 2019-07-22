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ЦВК отримала більше 50% протоколів: хто лідирує

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У Верховну Раду України після позачергових парламентських виборів проходять 5 партій. Лідером є партія "Слуга народу" з 42,45% голосів виборців.

Про це свідчать дані ЦВК за результатами опрацювання понад 50% електронних протоколів. Далі партії розташувалися у такому порядку:

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,88%

"Європейська солідарність" – 8,64%

ВО "Батьківщина" – 8,01%,

"Голос" – 6,38%.

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ЦВК отримала більше 50% протоколів

ЦВК отримала більше 50% протоколів

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість жителів Донецької і Луганської областей під час позачергових виборів до Верховної Ради віддали свої голоси партії "Опозиційна платформа – За життя".

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