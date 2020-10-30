ЦВК оголосила перші результати місцевих виборів

Центральна виборча комісія України оприлюднила перші підсумки місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня. Відзначається, що вже є результати голосування за депутатів 64 місцевих рад та 84 сільських, селищних і міських голів.

Їх опублікували на офіційному сайті ЦВК, уточнивши, що інформація надійшла до Секретаріату Центрвиборчокму від територіальних виборчих комісій о 16:00 30 жовтня.

"Встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 64 місцевих рад (8 – міських, 15 – селищних, 41 – сільський) у 23 регіонах. Окрім того, визнано обраними 84 голів (20 – міських, 17 – селищних, 47 – сільських) також у 23 областях", – сказано в повідомленні.

У ЦВК також наголосили, що на всіх виборчих дільницях завершено процес підрахунку голосів виборців та складання відповідних протоколів ДВК. Майже всі дільничні виборчі комісії передали ці протоколи разом з іншою виборчою документацією до сільських, селищних і міських ТВК.

"Цей процес продовжується тільки у двох регіонах, у менше ніж 0,2 % дільничних виборчих комісій від загальної кількості утворених: у Вінницькій області – 30 ДВК, а також в Одеській області – 27 ДВК (лише щодо підрахунку голосів виборців з виборів депутатів районної та обласної ради)", – сказано в офіційній заяві ЦВК.

Водночас станом на 30 жовтня тривали процеси уточнення протоколів про підрахунок голосів виборців окремих ДВК та проведення повторного підрахунку голосів виборців окремими територіальними виборчими комісіями на підставі відповідних рішень.

Також відбувалася передача протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів районних та обласних рад від ТВК територіальних громад (сільських, селищних, міських) до районних та обласних територіальних виборчих комісій.

"Так, у всіх регіонах України районні ТВК прийняли 682 таких протоколи, що становить понад 45,4 % від загальної кількості протоколів, які мають бути отримані. Зі свого боку обласні ТВК прийняли 503 протоколи (понад 36,8 %)", – розповіли у ЦВК.

Також виборцям нагадали, що результати виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів мають бути встановлені не пізніш як на 12 день після дня голосування, тобто до 6 листопада 2020 року включно.

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