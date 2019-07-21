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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Це скоро закінчиться!" В "Слузі народу" дали гучну обіцянку

4.7т Читати матеріал російською

У партії "Слуга народу" заявили, що в новій Верховній Раді законопроекти будуть ставитися на голосування тільки один раз, як це дозволено регламентом.

Про це журналісту OBOZREVATEL сказав глава президентської політсили Дмитро Разумков, зазначивши, що попереднє скликання ВРУ грубо порушувало закон.

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"Це ніщо інше, як порушення чинного законодавства, бо регламент цього не передбачає. Це може створити велику проблему для українського суспільства і держави, тому що багато законів приймалися з порушенням регламенту і це може привести до проблем з виконанням цих законів, якщо хтось захоче їх скасувати", – пояснює політик.

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У той же час, Разумков стверджує, що новий парламент не буде порушувати регламент.

"А те, що зараз відбувається в Раді, іноді нагадує цирк, іноді дитячий сад, коли спікер 28 раз намагається умовити народних депутатів зайняти свої місця і 17 раз голосувати виборчий кодекс, ну це неповага до себе, до людей, до закону, до Верховної Ради. Але я сподіваюся, що це вже скоро закінчиться. Ми будемо голосувати так, як передбачено регламентом", – заявив глава "Слуги народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський запросив лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука обговорити можливість створення коаліції в новообраній Верховній Раді. Про це він сказав у штабі партії "Слуга народу" в день парламентських виборів, 21 липня, після оприлюднення перших підсумків голосування Національним екзит-полом.

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Теми
Ексклюзив Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Голосувати будуть роботи, а не живі люди.
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Dell Alex
Dell Alex
Т.е. ребята честно признаются, что собираются превратить Раду в "бешеный принтер"?
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