Цимбалюк попередив, чим загрожує вихід України з Мінських угод

Якщо Україна вийде з Мінських домовленостей, про ймовірність чого заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко, то Захід отримає привід для скасування санкцій проти Росії.

Про загрозу такого необдуманого рішення главу українського зовнішньополітичного відомства попередив журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Цимбалюк і Пристайко

"До Вадима Пристайка є питання. Ми розуміємо і бачимо, що на землі ситуація не змінюється. Але, як би там не було, росіяни платять за окупацію. І платять зокрема за допомогою санкцій. Якщо Україна виходить із Мінських угод, що ми отримаємо? Нічого не зміниться – точно там само проходитиме лінія фронту. А санкцій не буде. Бо так, до цього іржавого цвяха прив'язані санкції", – обурився він.

Цимбалюк наголосив, що, безумовно, Захід і сам може ухвалити рішення про скасування санкцій проти країни-агресора. Але якщо привід для цього дасть Україна, то це виглядатиме зовсім безглуздо. До того ж цей необачний крок жодним чином не наблизить Донбас до деокупації захоплених територій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна може вийти з Мінських угод, якщо зустріч лідерів "нормандської четвірки" 9 грудня не дасть результатів.

Зі свого боку п'ятий президент України, депутат Верховної Ради IX скликання і лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко заявив, що членство у НАТО – це єдиний механізм захисту національної безпеки держави і альтернатива Мінським угодам.

А військовий експерт і координатор "Інформаційного спротиву" Костянтин Машовець вважає, що в разі виходу з Мінських угод Україна може повернутися у ситуацію 2014 року, коли Росія прийшла з війною на Донбас.

Пізніше Пристайко сказав, що якщо Мінські домовленості вичерпають себе і покажуть неефективність, Україна буде готова презентувати кілька запасних планів, серед яких – введення миротворців ООН.

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