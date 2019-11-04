Президент Бразилии Жаир Болсонар в своем твиттере после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Токио похвастался, что Украина заинтересована в поставках военных самолетов бразильского производства. Речь идет о самолетах Super Tucano и КС-390. "Украина хочет военную авиацию от Бразилии!" - торжествующе пишет Болсонар.

Эксперты говорят: Super Tucano – хороший штурмовик, машины такого класса пригодились бы Украине летом 2014 года. А вот КС-390 – транспортник, альтернативой которому является наш Ан-178.

А как же украинское авиастроение?

На мой взгляд, украинская дипломатия должна быть нацелена на продажи украинских самолетов, а не покупку иностранных.

Не знаю, на каком основании заключение контрактов на покупку американских локомотивов, французских вертолетов, корейских поездов, китайских турбин, и старых польских трамваев в нашей стране принято преподносить как дипломатические и экономические победы. Да, бразильский президент счастлив, что Украина хочет закупать у его страны самолеты, потому что деньги из-за рубежа создают высококвалифицированные рабочие места в его стране. Безусловно, он будет благодарен за это украинским дипломатам, и назовет отношения с Украиной успешными. Успешными для Бразилии.

Но успешные ли они для Украины? Наша страна имеет собственное авиастроение, но поддерживать его государственными заказами, деньгами своих же налогоплательщиков почему-то стало считаться чуть не плохим тоном.

Мы готовы ради улыбки бразильского президента увольнять работников украинских авиастроительных предприятий, заставляя их уезжать на заработки в Россию? Так же, как ради улыбки американского президента Петр Порошенко договорился о закупке локомотивов на 1 миллиард долларов без жесткого требования локализации производства в Украине? Забавно, что, поставив несколько локомотивов, американцы вышли на Крюковский завод с предложением локализации, потому что для них это обычное дело.

На недавнем заседании парламентского комитета по вопросам экономического развития я спросил у главы Минэкономики Тимофея Милованова, поддерживает ли он идею обязательной локализации в Украине производства различной техники, если она закупается на государственные деньги. В ответ я так и не услышал отчетливого позитивного ответа. С таким подходом мы рискуем просто потерять уникальные высокотехнологичные отрасли украинской экономики.

Требование локализации стало бы настоящим, а не воображаемым стимулом для инвесторов вкладывать в реальный сектор украинской экономики. И это были бы инвестиции не в добычу сырья или выращивание пшеницы, а в производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

При утверждении нынешнего состава правительства я не уставал делать комплименты главе МИДа Вадиму Пристайко, потому что поддержку экспорта он назвал одним из приоритетов дипломатической службы. Но судя по тому, как готовят к важным переговорам президента Украины, я, наверное, поторопился с выводами.

По итогам зарубежных визитов нашего президента я хочу читать о проданных турбинах и ракетах, самолетах и вертолетах украинского производства. А также о договоренностях по строительству в Украине завода по производству локомотивов или открытию такого производства на любом из существующих предприятий. Тогда я первым заявлю, что дипломатические успехи Украины становятся экономическими победами. Отсутствие или наличие таких побед измеряется количеством рабочих мест для украинцев и уровнем их заработной платы. А это и есть критерий успешности работы власти в восприятии большинства людей.

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