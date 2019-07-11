"Це ж знущання!" У Зеленського "скипіли" через військовий парад

Радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв заявив, що категорично проти проведення військового параду до Дня Незалежності України.
Про це кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" розповів в інтерв'ю каналу Ukrlife (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Це ж знущання у нас зараз — проводити абсолютно совковий захід, до того ж немає для цього ніяких особливих підстав", — сказав він.
Парад із нагоди Незалежності України в 2014 році
Укрінформ
За словами Потураєва, Україні потрібні перемоги, не обов'язково на фронті. "Нам потрібні перемоги у зміцненні нашої армії, а не показові паради", — упевнений політолог.
Він також згадав парад, який провели паралельно з подіями в Іловайську. "Для мене це незагойна рана, особиста", — підсумував радник.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Володимир Зеленський заявив, що має намір відмовитися від параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.
Рішення президента викликало обурення в українців. У мережі бурхливо відреагували на його ініціативу, а на сайті глави держави вже з'явилася петиція про проведення параду.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що 24 серпня повинен бути військовий парад. Під час засідання уряду він доручив порахувати вартість його проведення і знайти кошти.
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