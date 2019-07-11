"Це ж знущання!" У Зеленського "скипіли" через військовий парад

Радник президента України Володимира Зеленського з політичних питань Микита Потураєв заявив, що категорично проти проведення військового параду до Дня Незалежності України.

Про це кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу" розповів в інтерв'ю каналу Ukrlife (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Це ж знущання у нас зараз — проводити абсолютно совковий захід, до того ж немає для цього ніяких особливих підстав", — сказав він.

Парад із нагоди Незалежності України в 2014 році Укрінформ

За словами Потураєва, Україні потрібні перемоги, не обов'язково на фронті. "Нам потрібні перемоги у зміцненні нашої армії, а не показові паради", — упевнений політолог.

Він також згадав парад, який провели паралельно з подіями в Іловайську. "Для мене це незагойна рана, особиста", — підсумував радник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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