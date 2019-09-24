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24 вересня • оновлено в 18:50
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"Це заклик не виконувати Конституцію!" У "ЕС" жорстко звернулись до Ради і Кабміну через заяви про НАТО

2.3т Читати матеріал російською

Депутати фракції "Європейська солідарність" направили звернення до прем’єр-міністра України Олексія Гончарука, та до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з вимогою роз’яснити заяви нардепки від "Слуги народу", Ірини Верещук про відмову від ідеї вступу в НАТО.

Про це повідомили на сайті пресслужби партії "Європейська солідарність". У політсилі нагадали, що" невід’ємною частиною Конституції України визначено незворотність європейського та євроатлантичного курсу України". Тому будь-які публічні заклики щодо ревізії курсу України на набуття членства в НАТО чи відтермінування цих планів, фактично, є закликом не виконувати Конституцію України.

Ірина Верещук, Петро Порошенко

Ірина Верещук, Петро Порошенко

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Занепокоєння депутатів викликало й те, що озвучена Верещук позиція була висловлена саме представником Уряду в парламенті і подана як перспективна лінія щодо зміни зовнішньополітичного курсу держави.

Як писав OBOZREVATEL, нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні треба переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу до Альянсу. За її словами, Альянс також не хоче зв'язуватися з Україною через позицію Росії.

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Особи
Ірина Верещук Олексій Гончарук Дмитро Разумков
Теги
Партія Слуга народу Партія "Європейська солідарність" НАТО
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Пигин Макс
Пигин Макс
С чего такая истерика? Конституцию перепишут. Первый раз что ли...
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