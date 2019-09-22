"Це вигадки!" Міністр оборони висловився про зв'язки із Зеленським і Коломойським

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, як отримав посаду і познайомився з президентом Володимиром Зеленським.

Подробицями поділився чиновник в інтерв'ю "Радіо Свобода". З Зеленським, за словами Загороднюка, його познайомив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який рекомендував кандидатури.

"Коли я зустрівся з ним перший раз, я сказав, що я не знаю, чи зупиниться він у своєму виборі на мені, але я хотів просто розповісти, яким чином я бачу розвиток ЗСУ. Тому що у нас було багато напрацювань, коли ми працювали з командою офісу реформ", – розповів він.

Загороднюк висловився про зв'язки із Зеленським і Коломойським Гордон

При цьому, зв'язку з Коломойським Загороднюк спростував.

"Я ніколи не бачив цю людину. Ніколи з ним не спілкувався. Ні наживо, ні по телефону, ні ще якимось іншим способом. Тому це просто вигадки. Єдине, що вони базуються на тому, що мій батько працює в "Укрнафті". Це правда, він дійсно працює в "Укрнафті", в наглядовій раді. Але це не пов'язано з призначенням ніяк", – запевнив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Загороднюк розповів про плани на посаді глави Міноборони.

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