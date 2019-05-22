''Це криза'': в "Опорі" звинуватили Зеленського в порушенні закону

Зміна виборчої системи за декілька місяців до виборів, чого домагається президент України Володимир Зеленський, прямо суперечить міжнародній практиці й вимогам Венеціанської комісії.

Про це OBOZREVATEL розповіла голова громадської організації "ОПОРА" Ольга Айвазовська. За її словами, нові правила виборів почнуть діяти одразу ж на наступний день після старту передвиборчої кампанії.

"Є міжнародні стандарти, які закріплені в кодексі Венеціанської комісії. Вони прямо забороняють за рік до виборів змінювати 3 речі: виборчу систему, систему комісій і територіальну організацію виборів", — пояснила Айвазовська.

Це аж ніяк не єдине порушення регламенту. Так, на момент початку позачергового засідання парламенту проект закону з пропозиціями президента так і не з'явився на сайті Верховної Ради. Народні депутати його також не отримали.

Верховна Рада

"Це порушення регламенту. Навіть якщо законопроект внесений і зареєстрований, голосувати його без двотижневого терміну на подачу альтернативних проектів — не можна. Очевидно, що це — політична криза", — заявила громадський активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

Незабаром він підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

Аналітики OBOZREVATEL вважають рішення Зеленського не тільки серйозним порушенням закону, а й дуже великою політичною помилкою, що може загрожувати йому 6 роками в'язниці.

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