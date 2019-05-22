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/Політика

''Це криза'': в "Опорі" звинуватили Зеленського в порушенні закону

9.7тЧитати матеріал російською

Зміна виборчої системи за декілька місяців до виборів, чого домагається президент України Володимир Зеленський, прямо суперечить міжнародній практиці й вимогам Венеціанської комісії.

Про це OBOZREVATEL розповіла голова громадської організації "ОПОРА" Ольга Айвазовська. За її словами, нові правила виборів почнуть діяти одразу ж на наступний день після старту передвиборчої кампанії.

"Є міжнародні стандарти, які закріплені в кодексі Венеціанської комісії. Вони прямо забороняють за рік до виборів змінювати 3 речі: виборчу систему, систему комісій і територіальну організацію виборів", — пояснила Айвазовська.

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Це аж ніяк не єдине порушення регламенту. Так, на момент початку позачергового засідання парламенту проект закону з пропозиціями президента так і не з'явився на сайті Верховної Ради. Народні депутати його також не отримали.

Верховна Рада

Верховна Рада

"Це порушення регламенту. Навіть якщо законопроект внесений і зареєстрований, голосувати його без двотижневого терміну на подачу альтернативних проектів — не можна. Очевидно, що це — політична криза", — заявила громадський активіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Тег
Выборы 2019
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Надежда Вера
Надежда Вера
Вот плохие были все, потому что придерживались каких-то законов, а Вове N2 дана команда скорее и еще скорее, тем более пипл поддерживает. Жаль, что пипл не знает, что с ним играют втемную.
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Парубий, Ляшко, Блок Петра Порошенко - единственные смелые и ответственные депутаты в Верховной Раде Украины, понимающие, что если Законодательная Власть Украины не даст сейчас в рыло зарвавшемуся дебильному клоуну-президенту Зеленскому, то завтра в Верховной Раде, Правительстве, Генпрокуратуре, Генштабе, Минобороне, СБУ, в аппарате президента, а также Главами регионов - будут сидеть Путинские пророссийские тайные агенты Кремля, маскирующиеся под "слуг народа" и тогда пойдет плясать Украина под дудку Путина. Проплаченные Кремлем липовые соцопросы в Украине уже лепят заранее итоги голосования: все за несуществующую партию слуга народа и все единогласно за референдум. Во понеслось Путинское КГБшное дурилово украины!
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Соломко Олесь
Соломко Олесь
"Даже если законопроект внесен и зарегистрирован, голосовать его без двухнедельного срока на подачу альтернативных проектов — нельзя." // Думаю, що це - головне, оскільки проекти закону про вибори (як і будь-якого іншого) мають право і фракції Верховної Ради. Нажаль, це чергове порушення новооброаним президентом українського законодавства. Так недовго і до імпічменту дострибатися?!)))))))))
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