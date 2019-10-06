"Це реальна здача території": депутатка від "ЄС" вказала на стратегічну помилку влади

Одностороннє відведення українських військ від лінії розмежування на Донбасі в чисте поле – це непродумана стратегічно і тактично лінія нової влади, в подібний спосіб ми реально здаємо наші території.

Про це сказала народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз в коментарі "Прямому" під час Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію", передає сайт політсили.

За її словами, саме тому 6 жовтня у всіх містах України люди вийшли з протестами, бо “нам не потрібен мир ціною життів наших військових і громадян, які не хочуть жити на території, яка буде залишена нашими військовими”.

“Одностороннє відведення війскових восени просто в чисте поле – абсолютно непродумана лінія поведінки нової влади. Вона має зрозуміти, що в подібний спосіб ми реально здаємо наші території. Тому сьогодні у всіх містах України люди зібралися сказати "Ні капітуляції", бо нам не потрібен мир ціною життів наших військових, наших громадян, які не хочуть жити на території, яка буде залишена нашими військовими", – сказала Фріз.

Протести в Києві eurosolidarity.org

За її словами, волонтери Харківщини повідомляють, що мешканці Золотого відмовляються залишатися в містечку після того, як звідти підуть українські військові.

“Це дуже хибний сигнал, тому що ми розуміємо, що вони не довіряють іншій стороні, яка прийде і буде їх грабувати. Якщо мешканці, які перебувають на лінії зіткнення, розуміють це, то я не уявляю, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових”, – підкреслила депутат.

Вона зазначила, що суспільство не підтримує дій влади і це може перетворитися на супротив.

"Ні військові, ні цивільні не підтримують дій влади. Це може вилитися в супротив до неї і не сприйняття того, що вона робить. Ми говоримо про необхідність зупинитися і зважити на думку активних громадян, які розуміють, що таке війна, які втрачали своїх друзів, побратимів, рідних, які знають, яку ціну Україна впродовж 6 років заплатила за свою незалежність. Ми будемо виборювати свою незалежність, щоб Україна залишалася вільною, незалежною і суверенною державою", – додала Фриз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами депутата Віталія Гайдукевича, тисячі людей на майдані в Києві і на майданах в багатьох містах України – прийшли не протистояти, а заявити, що їх не влаштовує відмова влади від державності України.

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