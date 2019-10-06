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6 жовтня • оновлено в 17:49
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/ Політика

"Це реальна здача території": депутатка від "ЄС" вказала на стратегічну помилку влади

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Одностороннє відведення українських військ від лінії розмежування на Донбасі в чисте поле – це непродумана стратегічно і тактично лінія нової влади, в подібний спосіб ми реально здаємо наші території.

Про це сказала народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз в коментарі "Прямому" під час Всеукраїнського віче на Майдані "Зупинимо капітуляцію", передає сайт політсили.

За її словами, саме тому 6 жовтня у всіх містах України люди вийшли з протестами, бо “нам не потрібен мир ціною життів наших військових і громадян, які не хочуть жити на території, яка буде залишена нашими військовими”.

“Одностороннє відведення війскових восени просто в чисте поле – абсолютно непродумана лінія поведінки нової влади. Вона має зрозуміти, що в подібний спосіб ми реально здаємо наші території. Тому сьогодні у всіх містах України люди зібралися сказати "Ні капітуляції", бо нам не потрібен мир ціною життів наших військових, наших громадян, які не хочуть жити на території, яка буде залишена нашими військовими", – сказала Фріз.

Протести в Києві

Протести в Києві

eurosolidarity.org

За її словами, волонтери Харківщини повідомляють, що мешканці Золотого відмовляються залишатися в містечку після того, як звідти підуть українські військові.

“Це дуже хибний сигнал, тому що ми розуміємо, що вони не довіряють іншій стороні, яка прийде і буде їх грабувати. Якщо мешканці, які перебувають на лінії зіткнення, розуміють це, то я не уявляю, чому влада продовжує наполягати на односторонньому відведенні наших військових”, – підкреслила депутат.

Вона зазначила, що суспільство не підтримує дій влади і це може перетворитися на супротив.

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"Ні військові, ні цивільні не підтримують дій влади. Це може вилитися в супротив до неї і не сприйняття того, що вона робить. Ми говоримо про необхідність зупинитися і зважити на думку активних громадян, які розуміють, що таке війна, які втрачали своїх друзів, побратимів, рідних, які знають, яку ціну Україна впродовж 6 років заплатила за свою незалежність. Ми будемо виборювати свою незалежність, щоб Україна залишалася вільною, незалежною і суверенною державою", – додала Фриз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами депутата Віталія Гайдукевича, тисячі людей на майдані в Києві і на майданах в багатьох містах України – прийшли не протистояти, а заявити, що їх не влаштовує відмова влади від державності України.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Ірина Фриз
Місце
Україна
Теги
війна протест
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
зеленского вынесут вперед ногами! страной правит Банда! В Украинских многоэтажках есть квартиры где комуналку не платят по 20 лет!долги за холодныю воду составляют более 40 000 а полностью за комуналку это полмилиона гривен! они смеются в лицо и говорят что платить не собираются! такие квартиры Есть в Чернигове Киеве Запорожье-я узнавал! журналисты почему вы молчите?
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Александров Александр
Александров Александр
Это чудо надо хотя бы в серую зону: не успевала бы памперсы менять. А то так можно ещё лет "не капитулировать". Сидит в Киеве, рассуждает...
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Сдать Крым без боя и допустить военный переворот в Донбассе – это стратегически и тактически продуманная линия старой власти ? Это Порох вышел народу рассказать, а Фриз здесь героиню построить из себя ? Почему на майдане его не спросили об этом, а селфи устроили ? Ну если за 6 лет войны есть кто не понял, что наживаться на войне плохо - вперёд на фронт положить свою голову за таких как Порох и Фриз !
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