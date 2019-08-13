"Це провокація": в Держдумі нервово оцінили указ Зеленського щодо громадянства

Член комітету Державної думи з міжнародних справ Росії Антон Морозов назвав провокаційним указ президента України Володимира Зеленського про спрощення процедури отримання громадянства України для іноземців та осіб без громадянства, а також деяких росіян.

В інтерв'ю "RT" він зазначив, що цей непотрібний крок носить політизований характер.

"Я думаю, що це звучить дещо провокаційно... Не дуже зрозуміло з практичної точки зору, як це буде застосовуватися, оскільки у нас такої відповідальності і за законом переслідування з політичних мотивів не передбачено", – сказав Морозов.

Державна Дума Росії duma.gov.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін підписав закон, що спрощує надання окремим категоріям іноземних громадян, зокрема й українцям, дозволу на тимчасове перебування й отримання виду на проживання в РФ. Документ, ухвалений Держдумою 23 липня, він схвалив 2 серпня.

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