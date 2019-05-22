ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Це протизаконно! У БПП жорстко відповіли Зеленському щодо розпуску Ради

4.1тЧитати матеріал російською

Після позачергових виборів Верховної Ради України новообраний парламент може бути визнаний нелегітимним.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Хлань, коментуючи указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради.

Нардеп пояснив, що остаточну оцінку законності розпуску парламенту з часом дасть Конституційний суд.

"Це право народних депутатів – звернутися за роз'ясненням, чи було це конституційно. Уявімо собі, що КС вирішить, що розпуск парламенту був неконституційним і президент діяв неконституційно. Тоді взагалі ставиться під сумнів склад нової Верховної Ради. Це призводить фактично до нелегітимності Верховної Ради і до нових позачергових виборів", – заявив депутат.

На його думку, президент сьогодні "втягує країну у велику турбулентність".

Новини
Нардеп про розпуск Ради: Зеленський загнав себе в пастку

Також Хлань назвав незаконним внесення змін до виборчого законодавства після того, як указ про дострокові вибори вже видано.

"Якщо указ президента щойно з'явився, то фактично з нього стартує передвиборча кампанія. Тоді я не розумію, що обговорювали на Банковій. Якщо стартує виборча кампанія, після указу президента через 60 днів мають відбутися дострокові парламентські вибори. Виборча кампанія стартує, і ми будемо вносити зміни фактично на її ходу? Це протизаконно! Про які зміни ми говоримо? Я взагалі не розумію, що обговорюється", – підкреслив політик.

Коментуючи пропозицію президента про скасування мажоритарної системи і запровадження закритих списків, Хлань заявив: "Сьогодні президент Зеленський говорить – давайте повертатися до цієї системи. Навіщо? Якщо навіть повернемося, це буде на наступні парламентські вибори. Якщо є указ, тоді вже не можна міняти законодавство. Не розумію, навіщо були консультації з лідерами парламентських фракцій. Тоді вже не потрібне екстрене засідання Ради, ми йдемо за старою виборчою мажоритарною системою".

Це протизаконно! У БПП жорстко відповіли Зеленському щодо розпуску Ради

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щобудня о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVпозачергові вибори в РадуПеревибори в Раду
Особи
Володимир ЗеленськийСергій Хлань
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниВыборы 2019вибори в УкраїніБПП
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
8
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Опублікувати коментар
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Во пид*ры поросяцкие! А Яныка вы законно свергли?!! И как там с выводами Конституционного суда по этому вопросу?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Бл*дь, а ведь весело, правда?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Опг Порошенко бьется в конвульсиях! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки