Це протизаконно! У БПП жорстко відповіли Зеленському щодо розпуску Ради

Після позачергових виборів Верховної Ради України новообраний парламент може бути визнаний нелегітимним.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV народний депутат від Блоку Петра Порошенка Сергій Хлань, коментуючи указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради.

Нардеп пояснив, що остаточну оцінку законності розпуску парламенту з часом дасть Конституційний суд.

"Це право народних депутатів – звернутися за роз'ясненням, чи було це конституційно. Уявімо собі, що КС вирішить, що розпуск парламенту був неконституційним і президент діяв неконституційно. Тоді взагалі ставиться під сумнів склад нової Верховної Ради. Це призводить фактично до нелегітимності Верховної Ради і до нових позачергових виборів", – заявив депутат.

На його думку, президент сьогодні "втягує країну у велику турбулентність".

Також Хлань назвав незаконним внесення змін до виборчого законодавства після того, як указ про дострокові вибори вже видано.

"Якщо указ президента щойно з'явився, то фактично з нього стартує передвиборча кампанія. Тоді я не розумію, що обговорювали на Банковій. Якщо стартує виборча кампанія, після указу президента через 60 днів мають відбутися дострокові парламентські вибори. Виборча кампанія стартує, і ми будемо вносити зміни фактично на її ходу? Це протизаконно! Про які зміни ми говоримо? Я взагалі не розумію, що обговорюється", – підкреслив політик.

Коментуючи пропозицію президента про скасування мажоритарної системи і запровадження закритих списків, Хлань заявив: "Сьогодні президент Зеленський говорить – давайте повертатися до цієї системи. Навіщо? Якщо навіть повернемося, це буде на наступні парламентські вибори. Якщо є указ, тоді вже не можна міняти законодавство. Не розумію, навіщо були консультації з лідерами парламентських фракцій. Тоді вже не потрібне екстрене засідання Ради, ми йдемо за старою виборчою мажоритарною системою".

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 травня на інавгурації президент України Володимир Зеленський заявив про рішення розпустити парламент.

21 травня Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради.

Незабаром Зеленський підписав відповідний указ і призначив дострокові вибори в Раду на 21 липня.

Аналітики OBOZREVATEL вважають рішення Зеленського не тільки серйозним порушенням закону, а й дуже великою політичною помилкою, що може загрожувати йому 6 роками в'язниці.

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