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24 вересня • оновлено в 15:45
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"Це офіційна позиція влади?" Кириленко відреагував на заяву "Слуги народу" щодо відмови від НАТО

2.2т Читати матеріал російською

Український політик та колишній віцепрем’єр-міністр України В'ячеслав Кириленко порівняв риторику нового уряду щодо вступу України у НАТО з риторикою влади часів Януковича.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. Політик зазначив, що позиція української влади щодо співпраці з НАТО є "незрозумілою".

Так Кириленко відреагував на слова представниці Кабінету міністрів у Верховній Раді і депутатки від партії "Слуга народу" Ірини Верещук про те, що НАТО не чекає на Україну.

В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

Рубрика

Новини
"Це формула Путіна!" Кириленко розгромив план Штайнмаєра по Донбасу

"Одна депутатка зі "Слуги" заявила, що Україну в НАТО не чекають. До болю знайомий переспів з епохи Януковича. Лишилося "слугам" з кульками проти НАТО у ВР стати, як це робили регіонали. Було б смішно, але депутатка виявилася представницею уряду у ВР! Тепер це офіційна позиція влади?" – написав Кириленко.

Як писав OBOZREVATEL, нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні треба переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу до Альянсу. За її словами, Альянс також не хоче зв'язуватися з Україною через позицію Росії.

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Особи
Ірина Верещук В'ячеслав Кириленко
Теги
НАТО Партія Слуга народу
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Скинем нах эту власть к чертя собачим
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70rus xxx
70rus xxx
Вы давайте завязывайте тормозить,НАТА уже 5 лет как ворота открыла,а вы все ломаетесь,цену набиваете.Ну,не подходят стандарты под ваши,так потерпите,помогите НАТЕ.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
73% ЗЕЛУП, вот плоды вашего безмозглого голосования. Следущая репника будет какой? Что всем необходимо попросить прощения у раиссии, Путлера и коллоборантов на Донбассе, так по вашему, Зелупы?
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