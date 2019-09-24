"Це офіційна позиція влади?" Кириленко відреагував на заяву "Слуги народу" щодо відмови від НАТО

Український політик та колишній віцепрем’єр-міністр України В'ячеслав Кириленко порівняв риторику нового уряду щодо вступу України у НАТО з риторикою влади часів Януковича.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. Політик зазначив, що позиція української влади щодо співпраці з НАТО є "незрозумілою".

Так Кириленко відреагував на слова представниці Кабінету міністрів у Верховній Раді і депутатки від партії "Слуга народу" Ірини Верещук про те, що НАТО не чекає на Україну.

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"Одна депутатка зі "Слуги" заявила, що Україну в НАТО не чекають. До болю знайомий переспів з епохи Януковича. Лишилося "слугам" з кульками проти НАТО у ВР стати, як це робили регіонали. Було б смішно, але депутатка виявилася представницею уряду у ВР! Тепер це офіційна позиція влади?" – написав Кириленко.

Одна депутатка зі Слуги заявила, що Україну в НАТО не чекають. До болю знайомий переспів з епохи Януковича. Лишилося "слугам" з кульками проти НАТО у ВР стати, як це робили регіонали. Було б смішно,але депутатка виявилася представником уряду у ВР! Тепер це офіційна позиція влади? — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 24 веренся 2019 р.

Як писав OBOZREVATEL, нардепка від "Слуги народу" і глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні треба переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу до Альянсу. За її словами, Альянс також не хоче зв'язуватися з Україною через позицію Росії.

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