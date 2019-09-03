Скасування депутатської недоторканності: нардепам вказали на помилку

Депутати Верховної Ради України, незважаючи на скасування депутатської недоторканності, як і раніше зможуть легко уникати кримінальної відповідальності за злочини.

Таку думку висловила в ефірі ObozTV керівник проектів з питань конституційного права Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко. За її словами, скасування імунітету – "не вихід, а помилкове рішення проблеми".

"Це буде 100% помилкове рішення повністю скасувати депутатську недоторканність. У нас є три висновки Венеціанської комісії, які говорять, що в країнах з несталою демократією не можна скасовувати повністю депутатський імунітет", – заявила Кириченко.

На її думку, для українців недоторканність – "подразник, ознака нерівності".

"Якщо тебе обрали народним депутатом, ти нібито не можеш бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Але це неправда – ти можеш. Навіть якщо проаналізувати, коли Рада давала дозвіл на притягнення – це більшість випадків. Були випадки, коли дійсно була затримка і окремі народні депутати виїжджали з України. Але це поодинокі випадки ", – зазначила експерт.

"Давайте говорити відверто – проблема кримінальної відповідальності в корупції органів правопорядку. Якщо людина має великі гроші, їй не треба мати мандат. Тому нам об'єктивно потрібна реформа органів правопорядку і боротьба з корупцією", – вважає Кириченко.

На її думку, влада роздуває ситуацію навколо скасування недоторканності.

"До президента і нинішньої влади велика довіра – давайте зробимо так, як хоче народ. Але не завжди як хоче народ правильно. Це не вихід, а помилкове рішення проблеми нібито нерівності", – підкреслила експерт.

"Умовно кажучи, народний депутат їде на пленарне засідання, його патрульна служба зупиняє і каже – зараз буде перевірка. Він запізнюється і просто не голосує. Зараз таке неможливо, але якщо вони скасують імунітет, це стане можливо. Я впевнена, що це буде використовуватися щодо опозиційних депутатів. Органи правопорядку залежні і схильні до політичного тиску", – уклала вона.

112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутати Верховної Ради України 3 вересня ухвалили в другому читанні законопроект про скасування депутатської недоторканності з 2020 року. Законопроект підтримали 373 народних обранця.

За всю історію роботи Верховної Ради недоторканність була знята лише з 17 народних обранців.

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