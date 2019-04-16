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"Це не відповідь Зеленського!" Джемілєв ще раз звернувся до кандидата в президенти

3.3тЧитати матеріал російською

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що незадоволений відповіддю про окупований Росією Крим від кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Народний депутат в ефірі "5 каналу" наголосив, що він звертався з питаннями саме до Зеленського, а не його передвиборчого штабу.

За його словами, це була відповідь не безпосередньо кандидата, а про штаб він "завтра може сказати: "Я не в курсі, і команди у мене немає, я їх уже вигнав".

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"І це не тільки моє звернення, це скомпоноване звернення моїх співвітчизників, які зараз на окупованих територіях", – акцентував Джемілєв.

Також політик додав, що не отримав конкретної відповіді на питання про Кримську автономію.

"Якщо на попередні запитання – чи буде він зустрічатися з Путіним і щодо окупованих територій – Зеленський відповів, то тут розпливчасто, чіткої відповіді я так і не отримав", – прокоментував Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського відповіла на відкрите звернення лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

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Особи
Мустафа ДжемілєвВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
"Лидер крымскотатарского народа..."....Хотелось бы уточнить,а кто этому сушеному чучелу выдал сей титул?
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Аркадьева Людмила
Аркадьева Людмила
Уважаемый Мустафа Джемилев. А что и как Вам ответил Порошенко по поводу Крымской автономии?
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