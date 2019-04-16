"Це не відповідь Зеленського!" Джемілєв ще раз звернувся до кандидата в президенти

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що незадоволений відповіддю про окупований Росією Крим від кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Народний депутат в ефірі "5 каналу" наголосив, що він звертався з питаннями саме до Зеленського, а не його передвиборчого штабу.

За його словами, це була відповідь не безпосередньо кандидата, а про штаб він "завтра може сказати: "Я не в курсі, і команди у мене немає, я їх уже вигнав".

"І це не тільки моє звернення, це скомпоноване звернення моїх співвітчизників, які зараз на окупованих територіях", – акцентував Джемілєв.

Також політик додав, що не отримав конкретної відповіді на питання про Кримську автономію.

"Якщо на попередні запитання – чи буде він зустрічатися з Путіним і щодо окупованих територій – Зеленський відповів, то тут розпливчасто, чіткої відповіді я так і не отримав", – прокоментував Джемілєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського відповіла на відкрите звернення лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!