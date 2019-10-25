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25 жовтня • оновлено в 18:27
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"Це не капітуляція": Кучма зробив важливе уточнення по "формулі Штайнмайера"

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Прийняття Україною "формули Штайнмайера" по Донбасу не можна вважати капітуляцією.

Таку заяву зробив другий український президент, представник країни в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кучма, передає "Інтерфакс-Україна".

Однак він підкреслив, що формулу не можна вважати прийнятною і приймати в тому варіанті, в якому зараз її пропонують Києву.

"Поки перед цією формулою в законі не буде виведення всіх військ, техніки, роззброєння, кордон щоб було віддано Україні - нічого там не можна провести [місцеві вибори]. Формула Штайнмайера, яка повинна розглядатися на рівні Верховної Ради і так далі, це не капітуляція, це також шлях, ми повинні обговорювати, якщо є пропозиції. Звичайно, в тому вигляді, в якому нам пропонують - ні", - сказав Кучма.

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При цьому він підкреслив, що Путін не хоче, щоб в Україні настав мир. Поведінкою європейських партнерів Києва Кучма також незадоволений.

"За час в Мінському процесі у мене більше є думка, що на першому місці у них євро, а на другому вже - європейські цінності. Ми бачимо, що незважаючи на торговельні санкції, Європа торгувала і торгує з Росією", - додав Кучма.

Леонід Кучма

Леонід Кучма

Фокус.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві пройшли протести проти підписання "формули Штайнмайера". До столиці приєдналися і інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що ніякої "капітуляції не буде".

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Леонід Кучма
Місце
Україна
Тег
Формула Штайнмаєра
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
"Пока перед этой формулой в законе не будет вывода всех войск, техники, разоружения, граница чтобы была отдана Украине - ничего там нельзя провести [местные выборы]" че думаешь самый хитрый? ку.й тебе в рыло гн.ида - либо выполняете минские либо лишаетесь Донбасса - никто вам там не даст геноцид устраивать, убл.дюдки!
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