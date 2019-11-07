"Це наша поразка": Рахманін пояснив, чому в Україні "війна проти Зеленського"

Глава фракції "Голос" Сергій Рахманін закликав президента України Володимира Зеленського "не загравати з агресором".

В ефірі ток-шоу "Право на владу" в четвер, 7 листопада, нардеп заявив, що Україна робить недостатньо для того, щоб виграти в інформаційній війні.

Ведуча програми Наталя Мосейчук при цьому заявила, що в Україні триває "війна проти Зеленського", оскільки президента критикують за висловлювання.

"За те, що він щось сказав, а щось сказав не так. Не можна в одному інтерв'ю все сказати так, як хочуть його опоненти. Людина поїхала в ООН та назвала війну війною. Це був перший президент, який сказав, що на Донбасі війна, війна в Україні", – заявила вона.

При цьому Рахманін наголосив, що США і Європі потрібно частіше говорити про війну на Донбасі й окупацію Криму. Якщо українська влада не буде про це нагадувати, то "це наша поразка".

"Ми сьогодні дивилися нове звернення президента. Там немає слів "путінська Росія", "агресія" або "окупація". Там було тільки слово "бойовики". Якщо інформаційна політика буде такою, то ми війну точно не виграємо", – заявив нардеп.

Рахманін і Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал