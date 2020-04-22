"Це можливо": у Путіна підтримали Зеленського з термінами закінчення війни на Донбасі

У Кремлі заявили, що теоретично, дійсно, можна завершити війну на Донбасі за каденцію президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Telegram-канал RIA_Kremlinpool. За словами Пєскова, кроки для цього прописані в комплексі заходів щодо виконання Мінської угоди.

"І теоретично, і практично це можливо. Для цього досить виконати послідовність кроків, що вже досить давно зафіксовані в Мінському комплексі заходів", – заявив Пєсков.

Дмитро Пєсков ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фільмі "Рік президентства Зеленського" глава України заявив, що впевнений у завершенні війни на Донбасі за час, який він буде на посаді.

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