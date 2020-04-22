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22 квітня • оновлено в 22:16
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"Це можливо": у Путіна підтримали Зеленського з термінами закінчення війни на Донбасі

6.7т
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У Кремлі заявили, що теоретично, дійсно, можна завершити війну на Донбасі за каденцію президента України Володимира Зеленського.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, передає Telegram-канал RIA_Kremlinpool. За словами Пєскова, кроки для цього прописані в комплексі заходів щодо виконання Мінської угоди.

"І теоретично, і практично це можливо. Для цього досить виконати послідовність кроків, що вже досить давно зафіксовані в Мінському комплексі заходів", – заявив Пєсков.

Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL, у фільмі "Рік президентства Зеленського" глава України заявив, що впевнений у завершенні війни на Донбасі за час, який він буде на посаді.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Війна на Донбасі
Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
війна терористи "ДНР" Росія - країна-агресор
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
"Для этого достаточно выполнить последовательность шагов, уже довольно давно зафиксированную в Минском комплексе мер" - или oчucтuть кpeмль от таких как пecкoв и их шeфa. Что наступит paньшe? Увepeн - втopoe.
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Коржункова Татьяна
Коржункова Татьяна
Главный иммунoлoг cтрaны oбъ¤cнил как усилить иммунитeт зa мес¤ц, что бы нe заболeть коронaвиpуcом lifesaveua.ga
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
шановни, напоминание: 22 апреля 1945 года советскими войсками был освобожден концлагерь Заксенхаузен. За годы существования лагеря в нем погибло более 100 тысяч человек.... напоминание...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украину мы тоже от нацизма освободим. Даже не сомневайтесь.
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