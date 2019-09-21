"Це формула Путіна!" Кириленко розгромив план Штайнмаєра по Донбасу

Колишній віцепрем’єрміністр України В’ячеслав Кириленко обурений так званою формулою Штайнмаєра для врегулювання конфлікту на Донбасі і вважає її формулою президента Росії Володимира Путіна.

Про це політик написав у своєму Twitter. Він також вважає неможливим відновлення прямої закупівлі газу в Росії, торгівлі із ОРДЛО та виплат пенсій на окупованих територіях під час агресії РФ проти України.

Формула Штанмаєра Захід.нет

“Міністр енергетики хоче відновити прямі закупівлі газу у “Газпрому”, міністр закордонних справ торгівлю із ОРДЛО, міністр соцполітики - виплату пенсій на окупованих територіях. При цьому агресія РФ триває. Це уже не формула Штайнмаєра, і не формула Зеленського. Це формула Путіна”, – зазначив він.

Міністр енергетики хоче відновити прямі закупівлі газу у "Газпрому", міністр закордонних справ торгівлю із ОРДЛО, міністр соцполітики - виплату пенсій на окупованих територіях. При цьому агресія РФ триває. Це уже не формула Штайнмаєра. І не формула Зеленського. Це формула Путіна — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 20 вересня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" до зустрічі у "нормандському форматі", однак спершу на трьох ділянках фронту на Донбасі мають бути розведені війська.

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