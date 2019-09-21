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21 вересня • оновлено в 16:18
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"Це формула Путіна!" Кириленко розгромив план Штайнмаєра по Донбасу

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Колишній віцепрем’єрміністр України В’ячеслав Кириленко обурений так званою формулою Штайнмаєра для врегулювання конфлікту на Донбасі і вважає її формулою президента Росії Володимира Путіна.

Про це політик написав у своєму Twitter. Він також вважає неможливим відновлення прямої закупівлі газу в Росії, торгівлі із ОРДЛО та виплат пенсій на окупованих територіях під час агресії РФ проти України.

Формула Штанмаєра

Формула Штанмаєра

Захід.нет

“Міністр енергетики хоче відновити прямі закупівлі газу у “Газпрому”, міністр закордонних справ торгівлю із ОРДЛО, міністр соцполітики - виплату пенсій на окупованих територіях. При цьому агресія РФ триває. Це уже не формула Штайнмаєра, і не формула Зеленського. Це формула Путіна”, – зазначив він.

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Україна підпише "формулу Штайнмаєра": названі терміни

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна згодна з умовою письмового підтвердження "формули Штайнмаєра" до зустрічі у "нормандському форматі", однак спершу на трьох ділянках фронту на Донбасі мають бути розведені війська.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі мінські домовленості
Особи
В'ячеслав Кириленко Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра війна Новини Росії Донбас
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
А почему никого из укропитеков не возмущает выклянчивание Украиной долгосрочного кредита на транзит агрессорского газа?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Китаец Мао раздолбал еврее Маркса (В С Высоцкий) Очень похоже?
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Карпов Стас
Карпов Стас
Кириленко - истеричка. Не хочу его обидеть, но это факт
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