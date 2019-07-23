"Епохальне завдання": Зеленському дали пораду, як зробити Україну успішною

Після перемоги партії "Слуга Народу" на парламентських виборах перед командою президента Володимира Зеленського стоїть епохальне завдання, від якого залежить саме існування України як незалежної держави.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав колишній радянський розвідник Юрій Швець. За його словами, президент повинен повністю очистити владу від політичної еліти, яка управляла країною останні 28 років. А на ключові посади запросити українців з еміграції.

"Великою проблемою була катастрофічна некомпетентність старої еліти і її управлінського апарату. На пост міністра оборони призначався мент із середньою ментівським освітою. Керівником СБУ – вчитель за освітою, який не мав досвіду в розвідці і контррозвідці. І все це тоді, коли вирішувалося питання про саме існування України. Все це Зеленському потрібно викорінити. Тепер від нього залежить існування України загалом", – впевнений Швець.

За його словами, маркером змін послужить вибір людей, яких він призначить на ключові посади. Було б правильно і ефективно, якби на такі позиції Зеленський запросив українців, які працюють за кордоном. Так після виходу з СРСР зробили країни Балтії і досягли успіху.

Володимир Зеленський РБК-Україна

"Колись на посаду генпрокурора в Україні претендував американець, який працював в прокуратурі США. Але конкурс загальмували. А шкода. Візьміть будь-якого українця, посадіть його на цю посаду, і на наступний ранок до нього потягнуться з цікавими пропозиціями. Сталін був параноїдальною особистістю , але навіть він, коли смажений півень клюнув, поставив на чолі армії професійних людей замість клоунів з пишними вусами і шашкою на боці", – нагадав Швець.

На його думку, є одна розвідознака, як визначити, які насправді наміри у нової влади. Це діяльність кума російського президента Володимира Путіна – Віктора Медведчука.

"Якщо Медведчук безперешкодно буде вести бурхливу політичну і економічну діяльність в Україні, це означає, що в країні компрадорська влада, яка за спиною народу тихо веде закулісні торги з Кремлем. Нагадаю вам, що Медведчук – агент КДБ зі студентських часів під оперативним псевдонімом "Соколовський". В Україні займається вербуванням людей ще зі студентських років. А з огляду на коло його знайомих, то він володіє найціннішою інформацією", – підсумував Швець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український публіцист Віталій Портников пояснив, чому українці довірилися Зеленському та у своїй переважній більшості на парламентських виборах проголосували за партію "Слуга народу".

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