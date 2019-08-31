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"Це чотири людини!" Зеленський зробив відверте зізнання про друзів, яких привів до влади

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Президент Володимир Зеленський радий тому, що, прийшовши до влади, на високі посади призначив своїх друзів.

Це не куми і не брати, заявив він в інтерв'ю до 100 днів президентства, яке транслював телеканал "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Що стосується друзів, найближчі люди – вони близькі люди, тому вони і були в моїй команді. Кому ти можеш довіряти, що довіряти... І тому були запрошені – мій помічник Сергій Шефір, на інформаційну політику Юра Костюк, далі мій давній товариш, але він професійний юрист Андрій Єрмак, моя помічниця Маша. Це чотири людини. До речі, ніхто з них не кум, не брат і не сват", – сказав Зеленський.

За його словами, ці люди не мають політичного досвіду.

Президент також відповів на запитання про актора "Квартал 95" Юрія Корявченкова (Юзик), який тепер є народним депутатом від "Слуги народу".

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"Він займався Кривим Рогом, він краще за всіх його знає, це наше рідне місто, там повинні бути всі "чисті" депутати", – зазначив він.

Володимир Зеленський, "95 квартал"

Володимир Зеленський, "95 квартал"

УП

"Ми не можемо контролювати всіх депутатів, тому що вони проходили якийсь конкурс, йшли від "Слуги народу", я впевнений, що якісь люди, ви бачили, ми почистили 11-12 людей відразу. Пройдисвіти були, і, я упевнений, хтось ще з'явиться серед нашого кола людей, яким ти довіряв, а вони зовсім інші люди і з інших причин, ніж ми, прийшли до влади ", – підкреслив Зеленський.

Що ще Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю до 100 днів свого президентства – читайте тут.

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Особи
Володимир Зеленський Юрій Корявченков Станіслав Боклан
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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