"Це чистий совок": в Україні запропонували скасувати новорічні привітання президента

Політик та громадський діяч Микола Томенко виступив з ідеєю скасувати традиційні новорічні звернення президента України до громадян.

Таку заяву Томенко зробив в ефірі ObozTV, коментуючи привітання президента України Володимира Зеленського з Новим роком.

"Питання не в тому, прикольне або неприкольне звернення. Чесно кажучи, друзі, це чистий "совок". Нафіга нам ці новорічні звернення?" – заявив він.

Політик зізнався, що не дивиться новорічні звернення вже 10 або 15 років.

"Нікого не дивлюся. Я з друзями зустрічаюся, навіщо мені політичні промови, та ще й у новорічну ніч? Якщо президент хоче, нехай у Youtube або в Офісі президента виставить. Хто фанат президента – подивиться. Порошенко, Тимошенко, якщо хочуть, нехай у Youtube виставлять", – зазначив Томенко.

"У нас це як дуже важлива історія. Я б їх скасував, ліквідував", – додав він.

Скріншот Новорічне привітання Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський також привітав з Новим роком главу РФ Володимира Путіна, чим накликав на себе хвилю критики.

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