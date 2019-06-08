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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Це було б ідеально!" Вакарчук сказав, чи хоче бути прем'єр-міністром України

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Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук готовий заступити на посаду прем'єр-міністра України.

Про це музикант заявив в інтерв'ю програмі "Рандеву", відповідаючи на питання журналістки Яніни Соколової про те, чи готовий він до такої відповідальності в разі певних політичних розкладів після виборів в Раду.

"Будь-яка посада, у виконавчій чи законодавчій владі, яка буде вимагати чіткої позиції... Це буде місія, яка буде довірена партією і виборцями, я не буду думати ні хвилини. Рано говорити про конкретні посади, але немає жодної посади, від якої я відмовлюся, якщо мені довірять люди і треба буде це зробити. Я не боюся ніякої посади", - відповів Вакарчук.

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"Це було б ідеально. Зеленський - президент. Вакарчук - прем'єр. Це неймовірний баланс", - відреагувала Соколова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вакарчук також розповів, що відчував після перемоги Зеленського. За його словами, він не шкодує про те, що міг би бути на його місці, але вибрав участь у виборах в Раду замість президентських.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Святослав ВакарчукЯніна Соколова
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мало ли кто чего хочет. Может быть, премьер-министр хочет быть Вакарчуком, кто знает? Да и не запрещается это - хотеть. Тут ведь главное что? Главное, чтобы эти желания не превратились в действительность. Потому что тогда и правда кранты… :)
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