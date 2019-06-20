ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Це буде великий проект!" Зеленський розповів про "угоду" з олігархами щодо Донбасу

5.3тЧитати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський розповів, що досяг певних домовленостей на зустрічах з українськими олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком і Ігорем Коломойським.

Як передає прес-служба глави держави, в відновлення Донбасу потрібно інвестувати понад 300 мільярдів гривень. Про це Зеленський повідомив у четвер, 20 червня, на відкритій зустрічі з бізнесменами в Києві.

"Це буде великий проект з реінтеграції. Але ми не будемо чекати завершення війни. Ми вже зараз починаємо працювати. На територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо, треба наочно продемонструвати людям, які змушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя в гідній, вільній і незалежній Україні", – наголосив президент.

Новини
"Уже зараз!" Зеленський у Німеччині попросив допомогти з Донбасом

Зеленський розповів, що вже зустрівся з Пінчуком, Ахметовим і Коломойським, а також має намір зустрітися і з іншими олігархами. "Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань", – зазначив він.

Так, Пінчук уже зараз узяв на себе забезпечення квартирами сімей всіх 24 військовополонених моряків. "Далі він буде займатися проблемами і соціальною допомогою всім військовослужбовцям. Це наша з ним домовленість", – заявив президент.

З Ахметовим Зеленський домовився про відмову від формули "Роттердам+". Також були досягнуті й інші угоди. "Він буде вкладати гроші в медицину, й інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу", – повідомив глава держави.

"Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський раніше пообіцяв, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business – міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Рінат АхметовІгор КоломойськийВолодимир ЗеленськийВіктор Пінчук
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
30
20
Смішно
12
Цікаво
5
Сумно
13
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Миценко Андрей
Миценко Андрей
Стесняюсь спросить , а зелёнкин это кто ? Ну, Ахметова знаю , про Коломойского знаю и про этого третьего тоже где-то слышал. А зЭленинский - это что? Как он может договариваться с господами? Он что, господь бог или господь Трамп?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Корнієнко Софія
Корнієнко Софія
А что получат олигархи?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Шевченко Николай
Шевченко Николай
А взамен против них не будут вестись расследования и не будут перекрывать темные схемы? Бесплатно же никто ничего делать не будет. Нет, так дело не пойдет.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0

Блоги / думки

ads pixel