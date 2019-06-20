"Це буде великий проект!" Зеленський розповів про "угоду" з олігархами щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський розповів, що досяг певних домовленостей на зустрічах з українськими олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком і Ігорем Коломойським.

Як передає прес-служба глави держави, в відновлення Донбасу потрібно інвестувати понад 300 мільярдів гривень. Про це Зеленський повідомив у четвер, 20 червня, на відкритій зустрічі з бізнесменами в Києві.

"Це буде великий проект з реінтеграції. Але ми не будемо чекати завершення війни. Ми вже зараз починаємо працювати. На територіях Донбасу, які ми зараз контролюємо, треба наочно продемонструвати людям, які змушені перебувати на тимчасово окупованих територіях, переваги життя в гідній, вільній і незалежній Україні", – наголосив президент.

Зеленський розповів, що вже зустрівся з Пінчуком, Ахметовим і Коломойським, а також має намір зустрітися і з іншими олігархами. "Вони беруть на себе відповідальність за вирішення конкретних питань", – зазначив він.

Так, Пінчук уже зараз узяв на себе забезпечення квартирами сімей всіх 24 військовополонених моряків. "Далі він буде займатися проблемами і соціальною допомогою всім військовослужбовцям. Це наша з ним домовленість", – заявив президент.

З Ахметовим Зеленський домовився про відмову від формули "Роттердам+". Також були досягнуті й інші угоди. "Він буде вкладати гроші в медицину, й інвестувати в дороги, інфраструктуру Донбасу", – повідомив глава держави.

"Коломойський буде вкладати дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він ще про це не знає", – зазначив він.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський раніше пообіцяв, що протягом трьох років Україна увійде в топ-10 Doing Business – міжнародного рейтингу легкості ведення бізнесу.

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