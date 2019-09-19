"Це 11-й IPhone, так?" Зеленський не втримався і пожартував на публіці

Президент України Володимир Зеленський не втримався і пожартував на публіці.

Це трапилося, коли він відкривав Конференцію з реформи управління земельними відносинами. Онлайнтрансляцію можна подивитися на його сторінці у Facebook.

Володимир Зеленський Скріншот із відео

"Ще раз добрий день! У людей нові смартфони – так? 11-й IPhone? Всіх вітаю!" – пожартував Зеленський, а потім розпочав промову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський пожартував про невдалий переїзд його Офісу з вулиці Банкової у Києві.

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