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19 вересня • оновлено в 11:08
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"Це 11-й IPhone, так?" Зеленський не втримався і пожартував на публіці

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Президент України Володимир Зеленський не втримався і пожартував на публіці.

Це трапилося, коли він відкривав Конференцію з реформи управління земельними відносинами. Онлайнтрансляцію можна подивитися на його сторінці у Facebook.

Новини
"Тільки українці!" Зеленський назвав жорстку умову для запуску ринку землі

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот із відео

"Ще раз добрий день! У людей нові смартфони – так? 11-й IPhone? Всіх вітаю!" – пожартував Зеленський, а потім розпочав промову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський пожартував про невдалий переїзд його Офісу з вулиці Банкової у Києві.

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Тема
Ринок землі в Україні
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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