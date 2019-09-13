"Троянський кінь Путіна": Клімкін розніс ідею про вибори на Донбасі

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував ініціативу провести місцеві вибори по всій Україні, включно з окупованим Донбасом, озвучену чинним главою відомства Вадимом Пристайком.

Своєю позицією поділився він у коментарі LIGA.net.

"Вибори повинні відбутися. Але коли будуть виконані всі умови з безпеки. І вибори повинні бути справжніми, вільними і чесними. Вони не можуть бути ідеальними, але повинні бути організовані нашою ЦВК, політичні партії і наші ЗМІ повинні мати повний доступ, інакше це не вибори", – прокоментував Клімкін.

Клімкін розніс ідею про вибори на Донбасі glavcom.ua

Він заявив, що за станом на зараз немає ні умов безпеки, ні умов для чесних і вільних виборів: "Немає ні того, ні іншого. Просто нуль".

"Якщо ми погодимося, що цього не буде, то це буде інкорпорація Донбасу як "троянського коня" на умовах Путіна в Україні", – додав екс-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Зеленського анонсували нові дострокові вибори. Підготовка до них може бути запущена після завершення процесу формування місцевих громад

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