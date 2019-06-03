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Тростиною по лобу: Мосійчук побився з Ляшком

7.7тЧитати матеріал російською

Нардеп Ігор Мосійчук побився з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

Як пише "Страна", інцидент трапився близько двох тижнів тому, перед виходом Мосійчука з РПЛ. Передбачається, що він ударив Ляшка по лобу своїм ціпком.

"Мосійчук на емоціях вдарив Ляшка по голові тростиною. На фото і відео можна побачити слід і подряпину. Олега Валерійовича сильно гримують, але пухлину все одно не вдається приховати повністю. Причина сварки – глобальний скандал. Загальна ситуація всередині партії – гроші, бюджет, медіа підтримка, розвал структури", – розповіло джерело з партії.

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Повідомляється, що сам Мосійчук заперечує інформацію про бійку і відмовляється озвучити причину виходу з партії через "внутрішній кодекс справжнього радикала".

Мосійчук побився з Ляшком

Мосійчук побився з Ляшком

strana.ua

Олег Ляшко

Олег Ляшко

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мосійчук з'явився в нетверезому стані в прямому ефірі одного з телеканалів, влаштувавши словесну перепалку з глядачами, які його в цьому дорікнули.

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Особи
Олег ЛяшкоІгор Мосійчук
Місце
Україна
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
А у Ляшка вилы...там ни каким гримом уже не замажешь...Мосийчук наверное подумал, что он Горец, а вместо спотыкачки у него мечь?)))
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Потрiбно було у дупу... у дупу... у дупу...
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Борисс Робот
Борисс Робот
Яворский Сергей, в дупу было когда он вступал...
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Ждём ответки. Вот бы Боевой Пи..рас шмальнул Хромого липосактера.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Khruslov Alexey, ты на кого ставишь...??? Вилы против трости...???
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