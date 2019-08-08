"Тримаю провід зубами!" Зауважено курйозний нюанс у розмові Путіна із Зеленським

Український телеведучий Володимир Полуєв звернув увагу на курйозний нюанс у телефонних розмовах президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
Так, він зазначив – щоразу перед бесідою глав держав до Києва приїздить російський журналіст і головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.
Володимир Путін і Олексій Венедиктов
"Звернув увагу. 10 липня до Києва приїхав Олексій Венедиктов. 11 липня відбулася перша розмова Зеленського і Путіна. 6 серпня до Києва приїхав Олексій Венедиктов. 7 серпня відбулася друга розмова Зеленського і Путіна", – написав Полуєв на своїй сторінці у Facebook.
Сам журналіст уже прокоментував цей пост у Telegram: "Я просто почуваюся героєм-телефоністом. Тримаю провід зубами".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський вранці у середу, 7 серпня, провів термінові телефонні переговори з російським лідером Володимиром Путіним. Темою розмови стало вбивство проросійськими терористами українських морпіхів під Павлополем на Донбасі 6 серпня.
Директор Міжнародного інституту демократій Сергій Таран в ефірі ObozTV прокоментував телефонний дзвінок Зеленського Путіну. За його словами, президент України зробив помилку, спілкуючись із російським лідером напряму, без західних посередників.
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