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"Тримаю провід зубами!" Зауважено курйозний нюанс у розмові Путіна із Зеленським

2.8т Читати матеріал російською

Український телеведучий Володимир Полуєв звернув увагу на курйозний нюанс у телефонних розмовах президентів України і Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Так, він зазначив – щоразу перед бесідою глав держав до Києва приїздить російський журналіст і головний редактор "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

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Володимир Путін і Олексій Венедиктов

Володимир Путін і Олексій Венедиктов

"Звернув увагу. 10 липня до Києва приїхав Олексій Венедиктов. 11 липня відбулася перша розмова Зеленського і Путіна. 6 серпня до Києва приїхав Олексій Венедиктов. 7 серпня відбулася друга розмова Зеленського і Путіна", – написав Полуєв на своїй сторінці у Facebook.

Сам журналіст уже прокоментував цей пост у Telegram: "Я просто почуваюся героєм-телефоністом. Тримаю провід зубами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Олексій Венедиктов
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
это уже не случайность - это уже хорошо поставленный спектакль по сдаче интересов страны
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Ш. Олег
Ш. Олег
Насколько я разбираюсь в "Эхе Москвы", Венедиктову совершенно пох*р, кто, с кем и о чём разговаривает по телефону - Венедиктову важно взять интервью и использовать его соответственно редакционной политике своей радиостанции. :)
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филипп филипыч
филипп филипыч
подобные чуваки ни за что не пропустят повод похайпиться на чем угодно. это называется дефицит внимания.
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