Трибунал постановив звільнити українських моряків: чим загрожує Росії ігнорування рішення

Ігнорування Росією рішення міжнародного морського трибуналу про звільнення військовополонених українських моряків може спричинити додатковий удар по РФ.
Йдеться про політичні та економічні ризики, розповів "Радіо Свобода" адвокат Микола Полозов.
"Прецедент – справу Arctic Sunrise (кримінальна справа, порушена Слідчим комітетом Росії проти активістів екологічної організації Грінпіс, які намагалися проникнути на російську нафтовидобувну платформу в міжнародних водах – РС). Тоді після рішення трибуналу Росія випустила екіпаж екологів", – уточнив правозахисник українських моряків.
Захоплення корабля
Скріншот
Однак він підкреслив, що рішення трибуналу не є "остаточною перемогою", але значно її наблизило.
полонені
Як пише "Апостроф", Полозов також зазначив, що на Росію вже були накладені санкції через полон моряків і захоплення українських кораблів.
Як писав OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їхніх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
Раніше в МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу по захопленим в полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
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