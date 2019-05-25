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/Політика

Трибунал постановив звільнити українських моряків: чим загрожує Росії ігнорування рішення

7.3тЧитати матеріал російською

Ігнорування Росією рішення міжнародного морського трибуналу про звільнення військовополонених українських моряків може спричинити додатковий удар по РФ.

Йдеться про політичні та економічні ризики, розповів "Радіо Свобода" адвокат Микола Полозов.

"Прецедент – справу Arctic Sunrise (кримінальна справа, порушена Слідчим комітетом Росії проти активістів екологічної організації Грінпіс, які намагалися проникнути на російську нафтовидобувну платформу в міжнародних водах – РС). Тоді після рішення трибуналу Росія випустила екіпаж екологів", – уточнив правозахисник українських моряків.

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Захоплення корабля

Захоплення корабля

Скріншот

Однак він підкреслив, що рішення трибуналу не є "остаточною перемогою", але значно її наблизило.

полонені

полонені

Як пише "Апостроф", Полозов також зазначив, що на Росію вже були накладені санкції через полон моряків і захоплення українських кораблів.

Як писав OBOZREVATEL:

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Україна
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Так, Полозов отметился. А что скажет по этому поводу ещё один "адвокат" Фейкин, подзащитным которого, суды дают сроки больше, чем просит прокурор. Вот ловко пристроились, аж хитрожопых каклов сумели развести на бабки, хотя не выиграли ещё ни одного дела, только гавкают на Россию
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Однако он подчеркнул, что решение трибунала не является "окончательной победой", но значительно ее приблизило" Так если это не победа, то тогда что Россия должна выполнять? Хохлы, вы и правда дебилы?
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Надо бы паре российских военных кораблей зайти в территориальные воды Украины. Ненадолго, хотя бы минут на десять. Интересно, какой вой возмущения поднимется после этого.
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