Трибунал постановив звільнити українських моряків: чим загрожує Росії ігнорування рішення

Ігнорування Росією рішення міжнародного морського трибуналу про звільнення військовополонених українських моряків може спричинити додатковий удар по РФ.

Йдеться про політичні та економічні ризики, розповів "Радіо Свобода" адвокат Микола Полозов.

"Прецедент – справу Arctic Sunrise (кримінальна справа, порушена Слідчим комітетом Росії проти активістів екологічної організації Грінпіс, які намагалися проникнути на російську нафтовидобувну платформу в міжнародних водах – РС). Тоді після рішення трибуналу Росія випустила екіпаж екологів", – уточнив правозахисник українських моряків.

Захоплення корабля Скріншот

Однак він підкреслив, що рішення трибуналу не є "остаточною перемогою", але значно її наблизило.

полонені

Як пише "Апостроф", Полозов також зазначив, що на Росію вже були накладені санкції через полон моряків і захоплення українських кораблів.

Як писав OBOZREVATEL:

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