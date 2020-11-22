Кандидат від партії "Європейська Солідарність" Олександр Третяк виграє вибори міського голови у Рівному.

За попередніми результатами паралельного підрахунку політсили, він набирає 50,18% – 27 412 голосів.

Опонент Третяка відстає майже на 3% з результатом 47,76%. За нього віддали свої голоси 26 093 виборців.

Третяк на брифінгу подякував жителям Рівного за підтримку. Він зазначив, що на цих виборах перемогли європейські цінності, з якими команда "ЄС" йшла до людей.