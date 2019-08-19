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"Тремтіть, бандерлоги!" Дубинський заступився за кривдника журналістки

1.8т Читати матеріал російською

Обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський підтримав свого колегу, скандального блогера Макса Бужанського, який назвав журналістку "Нового часу" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Своїм баченням ситуації поділився він у Telegram-каналі.

"Якщо виходити з текстів у дешевих журналах, в українському парламенті лише 3 серйозних депутати: Макс, я і Разумков. Про інших згадують лише в зв'язку з нами", – висловився Дубинський.

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Дубинський і Бужанський

Дубинський і Бужанський

Instagram Олександра Дубинського

Новоспечений політик поділився цитатою Бужанського, а також опублікував їх спільне фото.

Дубинський і Бужанський

Дубинський і Бужанський

Telegram Олександра Дубинського

"Зустрілися з депутатом Бужанським. Зустріч проходила саме так, як її описують журналісти "НВ": "поностальгували за СРСР, згадали Януковича". Тремтіть, бандерлоги", – прокоментував він.

"Тремтіть, бандерлоги!" Дубинський заступився за кривдника журналістки
"Тремтіть, бандерлоги!" Дубинський заступився за кривдника журналістки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що ситуація довкола скандалу з Бужанським є "зрозумілою реакцією", але неетичною. У партії запевнили, що вважають неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України.

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Особи
Олександр Дубинський Макс Бужанський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
ДУБинський,я читав те,що ти "недовчений" баран,вважав аналітикою-вчитися тобі і вчитися! НА тлі ВАШОЇ сіро-брудної команди -ти трішки світліший. Але якщо так,то на відміну від них,ти хоч в душі розумієш-що світ ПРИРОДИ речей -це для тебе Паралельний світ. Хочеш поспілкуватися з природи історії, Фізики,чи ще чогось-продемонструй,що можеш. А так-зануда -нарцис. You are rash на тілі України.
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Dell Alex
Dell Alex
Ну что? Бачилы очи... Теперь вы все будете (да и были) для них тупыми овцами...
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Serov Oleg
Serov Oleg
коршун федот, как клюв,дятел федот?
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коршун федот
коршун федот
Dell Alex, Тупые овцы - водятся за поребриком. Некоторым удается перебежать через минные поля в Украину.Их здесь не любят.Лишняя хромосома у них на лбу.Потом они куда то деваются.
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