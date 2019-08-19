"Тремтіть, бандерлоги!" Дубинський заступився за кривдника журналістки

Обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський підтримав свого колегу, скандального блогера Макса Бужанського, який назвав журналістку "Нового часу" Ольгу Духнич "тупою вівцею".

Своїм баченням ситуації поділився він у Telegram-каналі.

"Якщо виходити з текстів у дешевих журналах, в українському парламенті лише 3 серйозних депутати: Макс, я і Разумков. Про інших згадують лише в зв'язку з нами", – висловився Дубинський.

Дубинський і Бужанський Instagram Олександра Дубинського

Новоспечений політик поділився цитатою Бужанського, а також опублікував їх спільне фото.

Дубинський і Бужанський Telegram Олександра Дубинського

"Зустрілися з депутатом Бужанським. Зустріч проходила саме так, як її описують журналісти "НВ": "поностальгували за СРСР, згадали Януковича". Тремтіть, бандерлоги", – прокоментував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" заявили, що ситуація довкола скандалу з Бужанським є "зрозумілою реакцією", але неетичною. У партії запевнили, що вважають неприпустимими особисті образи будь-якого громадянина України.

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