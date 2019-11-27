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29 листопада • оновлено в 11:43
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"Треба заборонити Facebook!" Мендель зізналася, як Зеленський реагує на критику

23.8т
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Президент України Володимир Зеленський активно цікавиться думкою й критикою суспільства, а також стежить, що пишуть у соцмережах.

Про це розповіла речниця глави держави Юлія Мендель у інтерв'ю "Vласть vs Vлащенко", заявивши, що Зеленський "знає більше, ніж будь-хто, і читає все сам".

"Є ті, хто кажуть: "Та треба взагалі заборонити цей Facebook, інтернет, щоб він не читав". Але він все читає, і його аргументація така: "Як я буду знати, що говорять люди". Йому це цікаво насправді", – сказала Мендель.

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"Він прекрасно розуміє, де справжні люди, а де ні. Це ми говоримо про коментарі. Він читає, загалом, стрічку новин. Дивиться, що постять журналісти абсолютно різних видань, тому що йому важлива їхня особиста точка зору", – зазначила вона.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Офіс президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в цьому ж інтерв'ю прессекретарка президента Юлія Мендель заявила, що Володимир Зеленський є для неї особистим прикладом – і не тільки як роботодавець. А також розповіла про його характерні риси.

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Особи
Володимир Зеленський Юлія Мендель Наталя Влащенко
Місце
Україна
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Стрелков Иван
Стрелков Иван
ЗЕгном пнх!
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Читать и понимать прочитанное,это совершенно разные понятия.Вам бы еще научится анализировать прочитанное,да видно -не дано!.
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Добре облизала, премію випишуть
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