"Треба вирішувати сьогодні": в України раптово з'явилися проблеми зі США

В України з'явилися певні проблеми зі США, які потрібно вирішити якнайшвидше.

Про це повідомив колишній посол України у США Валерій Чалий, передає "Радіо Свобода". Він натякнув, що "є проблеми, які треба вирішувати вже сьогодні", але не пояснив, що саме має на увазі.

Також Чалий не відповів на запитання, що ж заважає організувати візит президента України Володимира Зеленського до США і чому американська сторона досі не погоджує дату.

У той же час колишній посол уточнив, що майбутній візит Зеленського готують не співробітники українського посольства у Вашингтоні або Міністерство закордонних справ, а безпосередньо Офіс президента України і Білий дім.

"Тепер це вже їхні питання. Я зараз не бачу необхідності в додаткових радах, нова влада має свої ідеї, свою динаміку", – сказав Чалий.

Він також зазначив, що певні шанси для візиту вже втрачені.

"Свого часу, одразу після інавгурації президента Зеленського, у нас було вікно можливостей для швидкого візиту. Але, думаю, зараз обрана правильна тактика – не гнатися за датами, а добре підготуватися", – пояснив дипломат.

Україна і США 5 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп можуть зустрітися 31 серпня в Польщі.

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