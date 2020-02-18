Головна Новини
18 лютого • оновлено в 10:45
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Треба відшмагати Росію!" Геращенко вимагала викликати в Раду міністра оборони

1.9т
Читати матеріал російською

У Верховній Раді вимагали викликати в зал парламенту міністра оборони України, начальника Генштабу у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Про це з трибуни ВР заявила депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Ми вимагаємо викликати в зал парламенту міністра оборони України і начальника Генштабу, щоб вони повідомили, що відбувається на фронті біля місця розведення (військ). І як в цих умовах можна вимагати ще розведення і в Гнутове і готувати в Мінську кілька пунктів. Чому сьогодні з ініціативи Росії відбувається Радбез ОНН, а не України, де ми повинні бити Росію за невиконання кожного пункту мінських угод ", – зажадала вона.

Новина доповнюється ....

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Тимур Григоренко
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
2
7
Смішно
5
Цікаво
6
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kарлова Вера
Kарлова Вера
О, эту пpocтитyткy опять тянет на сaдo-мaзo? Поговаривают, что она когда по призванию работала, так любила, когда ее плeтoчкой xлecтали. Еще больше любила, чтобы за это доплачивали, но это частности. Так что, заявление по Фрейду.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Питон Каа
Питон Каа
Вот вам и причина сегодняшней провокации - сегодня совбез ООН по Украине, созванный по инициативе России. Все просто, но действенно. После всего случившегося сегодня, обсуждать будут не выполнение Украиной взятых на себя обязательств, а наступление "российских войск" на Донбассе.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
)))) Ой, блин, к л о у н ы ))) Это у р к а и н а - унтер офицерская жена которая сама себя высекла)))) Нет предела у р к а и н с к о й т у п о с т и))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги