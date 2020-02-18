"Треба відшмагати Росію!" Геращенко вимагала викликати в Раду міністра оборони

У Верховній Раді вимагали викликати в зал парламенту міністра оборони України, начальника Генштабу у зв'язку із загостренням ситуації на Донбасі.

Про це з трибуни ВР заявила депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко.

"Ми вимагаємо викликати в зал парламенту міністра оборони України і начальника Генштабу, щоб вони повідомили, що відбувається на фронті біля місця розведення (військ). І як в цих умовах можна вимагати ще розведення і в Гнутове і готувати в Мінську кілька пунктів. Чому сьогодні з ініціативи Росії відбувається Радбез ОНН, а не України, де ми повинні бити Росію за невиконання кожного пункту мінських угод ", – зажадала вона.

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