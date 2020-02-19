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19 лютого • оновлено в 10:57
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"Треба атакувати!" Безсмертний закликав жорстко відповісти Росії

6.1т
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Відомий дипломат, колишній представник України в ТКГ у Мінську Роман Безсмертний закликав агресивно і жорстко відповідати Росії на напади на Донбасі.

В ефірі ObozTV Безсмертний заявив, що його турбує "квола та немічна" реакція української сторони на атаку 18 лютого, коли сили РФ розв'язали масштабні бої під Золотим.

"З моєї точки зору, необхідно було негайно скликати Тристоронню контактну групу в Мінську, ініціювати скликання "нормандського формату", засідання Радбезу, перекривати абсолютно всі переходи... Бо може бути ланцюгова реакція в такій ситуації!" – наголосив політик.

Зокрема, за його словами, в разі провокації треба було давати "дуже серйозну збройну відповідь".

"Щойно в такому бою даєш слабину, агресивність супротивника зростає", – пояснив Безсмертний.

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Дипломат також попередив, що Кремль тиснутиме на президента Володимира Зеленського, щоб змусити його вийти на двосторонні переговори з представникам т. зв. "Л/ДНР". На його думку, про це свідчить і скандал із планом "12 кроків" на Мюнхенській конференції з безпеки.

"У жодному разі домовлятися про це не можна! Бо не керують ці люди, самозванці, в Донецьку і Луганську. Всі ці операції здійснюються за командою Генштабу ЗС РФ. І це треба чітко розуміти", – констатував він.

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Безсмертний порадив офіційному Києву вести "агресивну дипломатію".

"Я за те, щоб дипломатія була агресивною. Для цього потрібна сильна, озброєна і готова до протистояння армія. Треба використовувати економічні, фінансові, та які завгодно механізми. Але в позиції, яка складається сьогодні, в жодному разі не можна як рак відступати назад", – застеріг він.

"Для перемоги потрібні інструменти перемоги. Для цього треба наступати. Щоб противник погодився на твої пропозиції – потрібно атакувати. В усіх сенсах. Це стосується і ситуації на фронті, і агресивної дипломатичної позиції, і міжнародної, і фінансової, й енергетичної тощо" , – резюмував Безсмертний.

Золоте Луганської області

Золоте Луганської області

atr.ua

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Бій під Золотим Війна на Донбасі Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
Теги
Донбас Новини Росії війна переговори щодо Донбасу
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Гоша Злой
Гоша Злой
проснулись троляки пригожинские)
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Он что, бессмертный?
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фил филька
фил филька
бессмертный потому и бессмертный что на диване воюет. вот в окопы бы его он сразу или заткнется про атаку или сдохнет)
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