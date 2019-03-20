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"Травити, як тарганів!" Тягнибок сказав, як повернути Крим і Донбас

3.1тЧитати матеріал російською

Україна зможе повернути окуповані території в разі розпаду Росії на окремі держави.

З такою заявою виступив голова ВО "Свобода" Олег Тягнибок в ефірі "7 каналу", вказавши, що через 5 років Захід перестав активно реагувати на російську агресію, оскільки "не хоче входити в конфлікт із Московією".

"Така держава, як Росія, коли воно розвалиться на декілька десятків маленьких національних держав типу Башкортостан, Дагестан, Комі, Чечня, тоді є реальні можливості повернути наші втрачені території. Все інше — ілюзія", — вважає Тягнибок.

Олег Тягнибок

Олег Тягнибок

Скріншот

"Так званий нормандський формат показав себе повністю неефективним, враховуючи, що німецький і французький бізнес взагалі хоче співпрацювати з російським бізнесом. Як підтвердження — будівництво "Північного потоку-2", який не тільки суперечить інтересам України, а й економічно посилює Росію", — сказав політик.

Також Тягнибок додав, що спроби вести переговори з Росією щодо конфлікту на Донбасі не мають шансів на успіх, оскільки вона розуміє лише мову сили.

"Якщо у вашому будинку з'явилися таргани, то ви купите засіб, щоб потруїти їх або будете жити з ними? Ми у себе в будинку повинні вирішити, як закінчити війну. Це рішучі і правильні заходи. Це робила б будь-яка нормальна країна. Адже ми вже переконалися, що переговори ні до чого не приведуть. Не піде на переговори Путін. З ними можна говорити лише з позиції сили", — заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні український журналіст Роман Цимбалюк розповів, як Росія може стати жертвою своїх же махінацій і втратити окупований Крим.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особа
Олег Тягнибок
Місце
Україна
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Ш. Олег
Ш. Олег
Если учесть, что Тягнибок стоял у истоков партии "Свобода" (которая на первых порах называлась Социал-Национальной Партией Украины), если вспомнить его высказывания в адрес "москалей" и "жидвы", то сравнение людей с тараканами выглядит в его устах вполне органично. В конце концов, социал-националисты - близнецы-братья с национал-социалистами, а те, как известно, тоже любили сравнивать "унтерменшей" с насекомыми, крысами, чумой и т.п. Плохо кончили. Надеюсь, и эти кончат так же.
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Северг Олег
Северг Олег
Вот только дело в том, что позиции силы у Украины уже не будет никогда. Вы незначительная слабая и бедная страна которая стремительно несётся к статусу аграрной утратив и профукав всё то богатство которое вы утащили из СССР. И ещё, вполне возможно что Российская Федерация рано или поздно изменит свои границы, и вполне возможно что северный кавказ уйдёт - но это только в русских интересах, но верно и обратное - Россия будет прирастать новыми территориями как приросла Крымом и будущем Донбассом, а на очереди и весь юг Украины и Одесса и Харьков. Так что в любом случае Россия будет становиться только сильнее и больше.
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