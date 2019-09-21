Головна Новини
21 вересня • оновлено в 08:42
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Трампа викрили в жорсткому тиску на Зеленського: що сталося

940 Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байден.

Про це з посиланням на The Wall Street Journal повідомляє ТСН. Видання також зазначає, що під час липневого розмови обох президентів Трамп неодноразово закликав Зеленського почати розслідування проти цієї компанії.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

Новини
Справа Байдена в Україні: адвокат Трампа обмовився про втручання

"Він сказав йому, що він повинен працювати з (Джуліані) щодо Байдена, і що люди в Вашингтоні хочуть дізнатися чи правдиві звинувачення щодо сина Байдена", - розповіло джерело Джо Байдена.

Разом з тим, він зазначив, що під час розмови Трамп торкався питання військової допомоги Україні, однак кілька разів повторював про необхідність контактів з його адвокатом Руді Джуліані.

Згодом претендент на пост президента США від Демократичної партії Джозеф Байден, який в прийдешньої гонці вважається головним конкурентом чинного глави США, опублікував заяву, в якому розкритикував Трампа.

Новини
Імпічмент Трампу: у США озвучили невтішну статистику

"Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях. Мінімум, який повинен зараз зробити Дональд Трамп, це негайно опублікувати розшифровку телефонної розмови, про яку йде мова. Щоб американський народ міг дати свою оцінку діям президента", - йдеться в заяві Байдена.

Варто відзначити, що Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США почали " широкомасштабне розслідування" через можливий тиск Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Вибори в США" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори в США
Особи
Джо Байден Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel