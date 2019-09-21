Трампа викрили в жорсткому тиску на Зеленського: що сталося

Президент США Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Зеленським тиснув на нього для початку розслідування проти компанії Burisma, якою керує син Джо Байден.

Про це з посиланням на The Wall Street Journal повідомляє ТСН. Видання також зазначає, що під час липневого розмови обох президентів Трамп неодноразово закликав Зеленського почати розслідування проти цієї компанії.

Володимир Зеленський і Дональд Трамп

"Він сказав йому, що він повинен працювати з (Джуліані) щодо Байдена, і що люди в Вашингтоні хочуть дізнатися чи правдиві звинувачення щодо сина Байдена", - розповіло джерело Джо Байдена.

Разом з тим, він зазначив, що під час розмови Трамп торкався питання військової допомоги Україні, однак кілька разів повторював про необхідність контактів з його адвокатом Руді Джуліані.

Згодом претендент на пост президента США від Демократичної партії Джозеф Байден, який в прийдешньої гонці вважається головним конкурентом чинного глави США, опублікував заяву, в якому розкритикував Трампа.

"Така поведінка особливо огидна, оскільки вона використовує зовнішню політику нашої країни і підриває нашу національну безпеку в політичних цілях. Мінімум, який повинен зараз зробити Дональд Трамп, це негайно опублікувати розшифровку телефонної розмови, про яку йде мова. Щоб американський народ міг дати свою оцінку діям президента", - йдеться в заяві Байдена.

Варто відзначити, що Байден ще в 2015 році стверджував, що його син Хантер не має відношення до корупційних схем в Україні в зв'язку з присутністю в раді директорів компанії "Burisma Holdings".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США почали " широкомасштабне розслідування" через можливий тиск Трампа і його адвоката Джуліані на уряд України через американські вибори-2020.

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