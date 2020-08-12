Трагедія з літаком МАУ: Кулеба пояснив відмову Ірану платити компенсації

Заява іранських представників про те, що Тегеран не буде виплачувати українській компанії МАУ компенсацію за збитий в січні літак, не є офіційною позицією країни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю Радіо НВ. Він підкреслив, що українська сторона не звертає увагу на цю заяву і продовжує переговори.

"Позиція, яка прозвучала з іранської сторони, не представляє офіційну позицію уряду Ірану і не є переговорної позицією", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна дуже конструктивно налаштована на пошук рішень, але в той же час українська сторона дуже жорстко налаштована і не допустить ніяких спроб уникнути якоїсь відповідальності.

"В принципі наша стратегія яка: ми хочемо цю сторінку з Іраном закрити шляхом визнання їх провини і виплати всіх максимально компенсацій, перевернути, і рухатися далі. Я не хочу, щоб ця історія висіла важким тягарем на шиї обох країн роками. Я довів цю позицію Ірану", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що в будь-якому випадку компенсація буде отримана, навіть якщо для цього доведеться звертатися в міжнародні суди.

"Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб нічого не затягнулося на роки, а найкращий і самий короткий шлях до виплати компенсації – це домовленість з Іраном. Тому що, якщо домовленості не буде, – тоді ми підемо до судів, а суди – це гарантований теж результат, але за набагато більший відрізок часу, тому ми робимо зараз такий фокус на переговорах з Іраном", – заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий в січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами.