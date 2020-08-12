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Трагедія з літаком МАУ: Кулеба пояснив відмову Ірану платити компенсації

Борис Бондар
Борис Бондар
Політика
3,5 т.
Кулеба пояснив заяву Ірану про відмову платити компенсацію за збитий літак МАУ

Кулеба пояснив заяву Ірану про відмову платити компенсацію за збитий літак МАУ.

Заява іранських представників про те, що Тегеран не буде виплачувати українській компанії МАУ компенсацію за збитий в січні літак, не є офіційною позицією країни.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час інтерв'ю Радіо НВ. Він підкреслив, що українська сторона не звертає увагу на цю заяву і продовжує переговори.

"Позиція, яка прозвучала з іранської сторони, не представляє офіційну позицію уряду Ірану і не є переговорної позицією", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що Україна дуже конструктивно налаштована на пошук рішень, але в той же час українська сторона дуже жорстко налаштована і не допустить ніяких спроб уникнути якоїсь відповідальності.

"В принципі наша стратегія яка: ми хочемо цю сторінку з Іраном закрити шляхом визнання їх провини і виплати всіх максимально компенсацій, перевернути, і рухатися далі. Я не хочу, щоб ця історія висіла важким тягарем на шиї обох країн роками. Я довів цю позицію Ірану", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що в будь-якому випадку компенсація буде отримана, навіть якщо для цього доведеться звертатися в міжнародні суди.

"Ми зараз докладаємо всіх зусиль, щоб нічого не затягнулося на роки, а найкращий і самий короткий шлях до виплати компенсації – це домовленість з Іраном. Тому що, якщо домовленості не буде, – тоді ми підемо до судів, а суди – це гарантований теж результат, але за набагато більший відрізок часу, тому ми робимо зараз такий фокус на переговорах з Іраном", – заявив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іран відмовився виплатити компенсацію "Міжнародним авіалініям України" за збитий в січні літак, тому що лайнер був застрахований європейськими фірмами.

УкраїнаКатастрофа українського Boeing 737 в ІраніДмитро Кулеба
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