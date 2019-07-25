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"Торкнутися до л*йна": Мосейчук в прямому ефірі різко висловилася про Медведчука

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Ведуча 1+1 Наталя Мосейчук в прямому ефірі висловила своє негативне ставлення до лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Під час ток-шоу "Право на владу" вона поцікавилася у членів партії "Слуга народу", якою вони бачать долю кума Путіна в 9-му скликанні Верховної Ради.

"Медведчук - феномен цих виборів. Яка йому роль в парламенті буде відведена? Ви будете використовувати його, як ваші попередники, як паличку, якою можна доторкнутися до л*йна?" - запитала Мосейчук.

Дмитро Разумков засудив візити Медведчука в Росію, підкресливши, що таким чином він намагався завоювати голоси українських виборців. Також лідер "Слуги народу" назвав неефективною його роботу і так зване посередництво між двома країнами.

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Майбутній нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко також анонсував покарання за подібні контакти з Кремлем.

"Я готовий ініціювати внесення змін до Кримінального кодексу, що передбачають кримінальну відповідальність за ведення переговорів з державою-агресором без належних державних повноважень з боку України. І на цьому ми поставимо крапку з такими переговорами", - сказав він.

Наталія Мосейчук

Наталія Мосейчук

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув на "посадки" старих скандальних політиків.

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Особи
Наталія Мосейчук Дмитро Разумков Віктор Медведчук
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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Venko Alla
Venko Alla
Такая красивая женщина,и журналист не плохой,а ковыряется палочкой в г....е!Фу!
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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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Venko Alla
Venko Alla
Lewis Margaret, хватит врать!
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Мосийчук знает толк в говNе, потому что она сама посебе палочка для разведения говNа и сравнение у нее поэтому удачное.
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