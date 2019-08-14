Топ-чиновниця МЗС йде у відставку: що трапилося

Заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль вирішила піти з МЗС, так як вважає, що виконала всі поставлені перед її командою завдання.

Відповідну заяву зробила вона в інтерв'ю ВВС News Україна. Так, у чиновниці запитали, ким вона бачить себе в новому міністерстві – знову заступником міністра або ж главою дипломатичного відомства.

"Думаю, що я відпрацювала всі свої завдання. Сьогодні виповнюється п'ять років, як я була призначена на цю посаду на засіданні Кабміну. І за ці п'ять років мені разом із колегами вдалося виконати всі завдання, які я ставила перед собою, які були перед Міністерством закордонних справ у тих площинах, де я працювала", – несподівано відповіла вона.

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Зеркаль анонсувала відставку

"Зараз у мене завдання визначитися з процедурними питаннями в арбітражі щодо моряків. І, думаю, цим я буду завершувати свою каденцію в МЗС. Треба рухатися далі", – додала Зеркаль.

Вона запевнила, що після відставки не збирається залишати країну. "Я вважаю, що в Україні є багато завдань, які є більш цікавими, ніж робота послом. Тому буду враховувати, де буду потрібна чи не потрібна", – резюмувала Зеркаль.

Відзначимо, в червні 2019 року в Гаазі Зеркаль представляла позицію Києва у двох важливих справах – "Україна проти Росії" в Міжнародному суді ООН і в Арбітражному трибуналі з морського права.

Олена Зеркаль Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня Зеленський призначив Зеркаль на посаду заступника голови Адміністрації президента.

Незабаром указ зник із сайту голови держави. Сама Зеркаль заявила, що справа зовсім не в посаді.

22 травня на сайті Адміністрації президента опублікували указ, який скасував призначення Зеркаль.

Сама Зеркаль сказала, що залишиться працювати в МЗС, оскільки її метою є просування і захист інтересів України

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