Томос як подарунок до свята: як зустріли Різдво в ПЦУ і УПЦ МП (відео)

Різвдяні свята принесли українським вірянам різні новини. Одні радіють офіційному визнанню єдиної помісної Православної церкви України, інші вважають рішення патріарха Варфоломія неканонічним.Родина Черьомушкіних радіє новинам зі Стамбула, де Вселенський патріарх підписав томос про автокефалію, тобто канонізував створення помісної української церкви. Зовсім інакше останні події сприймають у родині Федоренків. Вони - прихожани УПЦ Московського патріархату і не хочуть переходити в новостворену ПЦУ. Кажуть: ідея нової соборної церкви, яка б об’єднала усіх православних України, так і не була реалізована. Дивіться про настрої на Різдво у двох українських родинах.