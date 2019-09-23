Томенко буде балотуватися у мери Києва

Очільник партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко виступив з готовністю балотуватися у мери Києва у разі проведення дочасних виборів.

Рішення було прийнято на з’їзді партії, передає сайт прессслужби політсили. Він наголосив, що готовий робити місто комфортним для киян.

"Сьогодні нам нав’язують вибір між "поганими забудовниками" Кличка і "хорошими забудовниками" від нової влади. Тільки міський голова повинен дбати не про інтереси забудовників, а про інтереси киян. Власне, про це всі забули. Пора Києву обрати українську владу, яка зробить місто комфортним для киян", – сказав Томенко.

Микола Томенко Politeka

Одним із пунктів резолюції, яку ухвалив з’їзд, була зазначена готовність партії брати участь у виборах до міської ради Києва.

"Під поняттям "українська влада" ми розуміємо людей не лише фахових, які довгий час не словом, а ділом доводять свою готовність працювати та професійність, а й тих, хто живе в столиці, працює, користується громадським транспортом, лікується в столичних лікарнях, а їхні діти навчаються не закордоном, а в київських школах, – сказав Томенко.

Він додав, що команда "Громадського руху" готова відстоювати інтереси не забудовників, чиновників та елітних заробітчан, а всіх киян."

Як писав OBOZREVATEL, позачергові вибори в Києві можуть бути призначені на 8 грудня 2019 року.

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